Рус

Зручно брати з собою на роботу чи в дорогу: ситний пиріг з капустою, який не набридає

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг з капустою
Пиріг з капустою. Фото Скріншот YouTube

Цей пиріг з капустою на сметані готується дуже просто

Пиріг з капустою — це чудовий варіант для перекусу. Він виходить ситний, ароматний і водночас не дуже важкий. Такий пиріг добре смакує як гарячим, так і охолодженим, його зручно брати з собою в дорогу чи на роботу.

Вдалим рецептом пирога поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

  • Капуста — 1 кг
  • Морква — 300 г
  • Цибуля — 300 г
  • Сіль перець — до смаку
  • Яйця — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Цукор — 10 г
  • Розпушувач — 1 ч.л.
  • Вершкове масло — 180 г
  • Борошно — 510 г
  • Жовток + молоко

Як приготувати пиріг з капустою

  1. Готуємо начинку. Шинкуємо капусту, нарізаємо цибулю півкільцями, моркву натираємо на тертці.
  2. Розігріваємо сковорідку, додаємо багато олії. Викладаємо нарізану цибулю та натерту моркву. Обсмажуємо разом до легкої золотистості 3-5 хвилин.
  3. Додаємо нарізану капусту до обсмажених моркви та цибулі. Перемішуємо.
  4. Тушкуємо на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин.
  5. Приблизно через 10 хвилин тушкування додаємо сіль та перець на смак. Гарно перемішуємо.
  6. Тушкуємо ще приблизно 10 хвилин до готовності.
  7. У глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо сметану, вершкове масло, дрібку солі та цукор.
  8. Додаємо 1 чайну ложку з гіркою розпушувача.
  9. Вінчиком гарно перемішуємо, доки грудочки масла повністю не розчиняться.
  10. Додаємо просіяне борошно. Спочатку перемішуємо вінчиком, а потім вимішуємо тісто руками.
  11. Формуємо тісто у круглу форму, перекладаємо в мисочку, накриваємо плівкою і ставимо у холодильник на 10-15 хвилин.
  12. Розігріваємо духовку до 180°C.
  13. Тісто ділимо на дві рівні частини. Першу частину тіста розточуємо качалкою до розміру дека. Обрізаємо зайве. Акуратно перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Другу частину тіста розточуємо так само.
  14. На основу тіста рівномірно викладаємо холодну тушковану капусту, залишаючи 1-2 см від краю. Накриваємо пиріг другою частиною тіста. Притискаємо і заліплюємо краї пальцями. Зверху змащуємо сумішшю жовтка з молоком.
  15. Посередині робимо невеликий отвір, щоб виходило повітря. Випікаємо 40 хвилин при 180°C. За 10 хвилин до кінця вмикаємо конвекцію для скоринки.
Теги:
#Рецепти #Пиріг #Капуста #Випічка