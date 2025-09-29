Зручно брати з собою на роботу чи в дорогу: ситний пиріг з капустою, який не набридає

Цей пиріг з капустою на сметані готується дуже просто

Пиріг з капустою — це чудовий варіант для перекусу. Він виходить ситний, ароматний і водночас не дуже важкий. Такий пиріг добре смакує як гарячим, так і охолодженим, його зручно брати з собою в дорогу чи на роботу.

Вдалим рецептом пирога поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

Капуста — 1 кг

Морква — 300 г

Цибуля — 300 г

Сіль перець — до смаку

Яйця — 2 шт.

Сметана — 200 г

Цукор — 10 г

Розпушувач — 1 ч.л.

Вершкове масло — 180 г

Борошно — 510 г

Жовток + молоко

Як приготувати пиріг з капустою