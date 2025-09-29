Зручно брати з собою на роботу чи в дорогу: ситний пиріг з капустою, який не набридає
-
-
Читать на русском
Цей пиріг з капустою на сметані готується дуже просто
Пиріг з капустою — це чудовий варіант для перекусу. Він виходить ситний, ароматний і водночас не дуже важкий. Такий пиріг добре смакує як гарячим, так і охолодженим, його зручно брати з собою в дорогу чи на роботу.
Вдалим рецептом пирога поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти
- Капуста — 1 кг
- Морква — 300 г
- Цибуля — 300 г
- Сіль перець — до смаку
- Яйця — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Цукор — 10 г
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Вершкове масло — 180 г
- Борошно — 510 г
- Жовток + молоко
Як приготувати пиріг з капустою
- Готуємо начинку. Шинкуємо капусту, нарізаємо цибулю півкільцями, моркву натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо багато олії. Викладаємо нарізану цибулю та натерту моркву. Обсмажуємо разом до легкої золотистості 3-5 хвилин.
- Додаємо нарізану капусту до обсмажених моркви та цибулі. Перемішуємо.
- Тушкуємо на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин.
- Приблизно через 10 хвилин тушкування додаємо сіль та перець на смак. Гарно перемішуємо.
- Тушкуємо ще приблизно 10 хвилин до готовності.
- У глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо сметану, вершкове масло, дрібку солі та цукор.
- Додаємо 1 чайну ложку з гіркою розпушувача.
- Вінчиком гарно перемішуємо, доки грудочки масла повністю не розчиняться.
- Додаємо просіяне борошно. Спочатку перемішуємо вінчиком, а потім вимішуємо тісто руками.
- Формуємо тісто у круглу форму, перекладаємо в мисочку, накриваємо плівкою і ставимо у холодильник на 10-15 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180°C.
- Тісто ділимо на дві рівні частини. Першу частину тіста розточуємо качалкою до розміру дека. Обрізаємо зайве. Акуратно перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Другу частину тіста розточуємо так само.
- На основу тіста рівномірно викладаємо холодну тушковану капусту, залишаючи 1-2 см від краю. Накриваємо пиріг другою частиною тіста. Притискаємо і заліплюємо краї пальцями. Зверху змащуємо сумішшю жовтка з молоком.
- Посередині робимо невеликий отвір, щоб виходило повітря. Випікаємо 40 хвилин при 180°C. За 10 хвилин до кінця вмикаємо конвекцію для скоринки.