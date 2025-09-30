Роскошное блюдо из баклажанов: как вкусно запечь овощи на обед или ужин
Читати українською
Сезон баклажанов еще продолжается, так что кулинары делятся простыми рецептами запеченных овощей
"Горбатые" баклажаны — это сытное блюдо, которое отлично подойдет как для ужина, так и для обеда. Благодаря простому способу приготовления баклажаны получаются мягкими и сочными, с аппетитной сырной начинкой и ароматом чеснока и зелени. Все ингредиенты доступны, а приготовление не отнимет много сил, поэтому это хороший вариант для ежедневного меню.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Пан фартух".
Ингредиенты
- Баклажаны – 2
- Помидор – 1
- Твердый сыр – 100 г
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Растительное масло – 50 мл
- Укроп
- Итальянские травы
- Соль
- Черный молотый перец
Как приготовить "горбатые" баклажаны
- Нарезаем баклажан ломтиками толщиной до 1 см, не дорезая до конца (в качестве ограничителей используем палочки для суши).
- Солим каждый "кармашек", чтобы убрать горечь. Откладываем баклажан в сторону. Через несколько минут убираем сок, который выделят баклажаны.
- Смазываем форму растительным маслом и выкладываем баклажаны.
- Измельчаем 4–5 зубчиков чеснока. Нарезаем немного укропа. Смешиваем их с растительным маслом, солью, перцем и итальянскими травами.
- Нарезаем помидор полукольцами, а твердый сыр кусочками.
- Выкладываем кусочки помидора и сыра в разрезы баклажана.
- Хорошо смазываем баклажан чесночным соусом и ставим в духовку запекаться примерно на 50 минут.