Роскошное блюдо из баклажанов: как вкусно запечь овощи на обед или ужин

Наталья Граковская
"Горбатые" баклажаны
Фото Скриншот YouTube

Сезон баклажанов еще продолжается, так что кулинары делятся простыми рецептами запеченных овощей

"Горбатые" баклажаны — это сытное блюдо, которое отлично подойдет как для ужина, так и для обеда. Благодаря простому способу приготовления баклажаны получаются мягкими и сочными, с аппетитной сырной начинкой и ароматом чеснока и зелени. Все ингредиенты доступны, а приготовление не отнимет много сил, поэтому это хороший вариант для ежедневного меню.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Пан фартух".

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2
  • Помидор – 1
  • Твердый сыр – 100 г
  • Чеснок – 5-6 зубчиков
  • Растительное масло – 50 мл
  • Укроп
  • Итальянские травы
  • Соль
  • Черный молотый перец

Как приготовить "горбатые" баклажаны

  1. Нарезаем баклажан ломтиками толщиной до 1 см, не дорезая до конца (в качестве ограничителей используем палочки для суши).
  2. Солим каждый "кармашек", чтобы убрать горечь. Откладываем баклажан в сторону. Через несколько минут убираем сок, который выделят баклажаны.
  3. Смазываем форму растительным маслом и выкладываем баклажаны.
  4. Измельчаем 4–5 зубчиков чеснока. Нарезаем немного укропа. Смешиваем их с растительным маслом, солью, перцем и итальянскими травами.
  5. Нарезаем помидор полукольцами, а твердый сыр кусочками.
  6. Выкладываем кусочки помидора и сыра в разрезы баклажана.
  7. Хорошо смазываем баклажан чесночным соусом и ставим в духовку запекаться примерно на 50 минут.
