Розкішна страва з баклажанів: як смачно запекти овочі на обід чи вечерю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сезон баклажанів ще триває, тож кулінари діляться простими рецептами запечених овочів
"Горбаті" баклажани — це ситна страва, яка чудово підійде як для вечері, так і для обіду. Завдяки простому способу приготування баклажани виходять м’якими та соковитими, з апетитною сирною начинкою й ароматом часнику та зелені. Усі інгредієнти доступні, а приготування не забере багато сил, тож це гарний варіант для щоденного меню.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Пан фартух".
Інгредієнти
- Баклажани – 2
- Помідор – 1
- Твердий сир – 100 г
- Часник – 5-6 зубчиків
- Олія – 50 мл
- Кріп
- Італійські трави
- Сіль
- Чорний перець мелений
Як приготувати "Горбаті" баклажани
- Нарізаємо баклажан скибками товщиною до 1 см, не дорізаючи до кінця (як обмежувачі використовуємо палички для суші).
- Солимо кожну "кишеньку", щоб прибрати гіркоту. Відкладаємо баклажан убік. За кілька хвилин прибираємо сік, який виділять баклажани.
- Змащуємо форму олією та викладаємо баклажани.
- Подрібнюємо 4–5 зубків часнику. Нарізаємо трохи кропу. Змішуємо їх з олією, сіллю, перцем та італійськими травами.
- Нарізаємо помідор півкільцями, а твердий сир шматочками.
- Викладаємо шматочки помідора та сиру у розрізи баклажана.
- Добре змащуємо баклажан часниковим соусом та ставимо у духовку запікатись приблизно на 50 хвилин.