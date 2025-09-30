Розкішна страва з баклажанів: як смачно запекти овочі на обід чи вечерю

Сезон баклажанів ще триває, тож кулінари діляться простими рецептами запечених овочів

"Горбаті" баклажани — це ситна страва, яка чудово підійде як для вечері, так і для обіду. Завдяки простому способу приготування баклажани виходять м’якими та соковитими, з апетитною сирною начинкою й ароматом часнику та зелені. Усі інгредієнти доступні, а приготування не забере багато сил, тож це гарний варіант для щоденного меню.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Пан фартух".

Інгредієнти

Баклажани – 2

Помідор – 1

Твердий сир – 100 г

Часник – 5-6 зубчиків

Олія – 50 мл

Кріп

Італійські трави

Сіль

Чорний перець мелений

Як приготувати "Горбаті" баклажани