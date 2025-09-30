Рус

Розкішна страва з баклажанів: як смачно запекти овочі на обід чи вечерю

Наталя Граковська
"Горбаті" баклажани
"Горбаті" баклажани. Фото Скріншот YouTube

Сезон баклажанів ще триває, тож кулінари діляться простими рецептами запечених овочів

"Горбаті" баклажани — це ситна страва, яка чудово підійде як для вечері, так і для обіду. Завдяки простому способу приготування баклажани виходять м’якими та соковитими, з апетитною сирною начинкою й ароматом часнику та зелені. Усі інгредієнти доступні, а приготування не забере багато сил, тож це гарний варіант для щоденного меню.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Пан фартух".

Інгредієнти

  • Баклажани – 2
  • Помідор – 1
  • Твердий сир – 100 г
  • Часник – 5-6 зубчиків
  • Олія – 50 мл
  • Кріп
  • Італійські трави
  • Сіль
  • Чорний перець мелений

Як приготувати "Горбаті" баклажани

  1. Нарізаємо баклажан скибками товщиною до 1 см, не дорізаючи до кінця (як обмежувачі використовуємо палички для суші).
  2. Солимо кожну "кишеньку", щоб прибрати гіркоту. Відкладаємо баклажан убік. За кілька хвилин прибираємо сік, який виділять баклажани.
  3. Змащуємо форму олією та викладаємо баклажани.
  4. Подрібнюємо 4–5 зубків часнику. Нарізаємо трохи кропу. Змішуємо їх з олією, сіллю, перцем та італійськими травами.
  5. Нарізаємо помідор півкільцями, а твердий сир шматочками.
  6. Викладаємо шматочки помідора та сиру у розрізи баклажана.
  7. Добре змащуємо баклажан часниковим соусом та ставимо у духовку запікатись приблизно на 50 хвилин.
