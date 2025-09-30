Салат из свеклы и колбасы: простое блюдо, которое удивит вкусом
Простой набор ингредиентов, несколько минут – и на столе готово яркое и питательное блюдо
Салат из свеклы и колбасы — простое и сытное блюдо, которое легко приготовить за несколько минут. Такой салат можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или хорошую закуску к обеду или ужину.
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша tsukatnata.
Ингредиенты
- 1 вареная свекла (150-200 г)
- 100 г копченой колбасы
- 1-2 маринованных огурца
- 1 ч. л. зернистой или дижонской горчицы
- 2 ст. л. майонеза или сметаны (на выбор)
- 1 ч.л. масла (лучше использовать нерафинированное подсолнечное)
- Соль и перец по вкусу
- Немного поджаренных семян или гренок (по желанию)
Как приготовить салат из свеклы и колбасы
- Вареную свеклу почистьте и нарежьте кубиком примерно 1х1 см.
- Копченую колбасу освободите от оболочки (при необходимости) и также нарежьте таким же кубиком, как свеклу.
- Маринованные огурцы тоже нарежьте небольшими кубиками.
- Сложите нарезанную свеклу, колбасу и огурцы в большую миску. Добавьте майонез, горчицу, растительное масло (или сметану, если выбрали ее) и хорошо перемешайте. Попробуйте, при необходимости посолите и поперчите по вкусу.