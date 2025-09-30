Салат из свеклы и колбасы: простое блюдо, которое удивит вкусом

Простой набор ингредиентов, несколько минут – и на столе готово яркое и питательное блюдо

Салат из свеклы и колбасы — простое и сытное блюдо, которое легко приготовить за несколько минут. Такой салат можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или хорошую закуску к обеду или ужину.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша tsukatnata.

Ингредиенты

1 вареная свекла (150-200 г)

100 г копченой колбасы

1-2 маринованных огурца

1 ч. л. зернистой или дижонской горчицы

2 ст. л. майонеза или сметаны (на выбор)

1 ч.л. масла (лучше использовать нерафинированное подсолнечное)

Соль и перец по вкусу

Немного поджаренных семян или гренок (по желанию)

Как приготовить салат из свеклы и колбасы