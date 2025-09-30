Салат з буряка та ковбаси: проста страва, яка здивує смаком

Простий набір інгредієнтів, кілька хвилин — і на столі готова яскрава та поживна страва

Салат із буряка та ковбаси — проста та поживна страва, яку легко приготувати за кілька хвилин. Такий салат можна подавати на стіл як самостійну страву або як гарну закуску до обіду чи вечері.

Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка tsukatnata.

Інгредієнти

1 варений буряк (150-200 г)

100 г копченої ковбаси

1-2 маринованих огірки

1 ч. л. зернистої або діжонської гірчиці

2 ст. л. майонезу або сметани (на вибір)

1 ч.л. олії (краще використати нерафіновану соняшникову)

Сіль і перець до смаку

Трохи підсмаженого насіння або грінок (за бажанням)

Як приготувати салат з буряка та ковбаси