Никто не догадается, что вы готовите мойву: ТОП-3 лайфхака, чтобы избежать неприятного запаха (видео)

Рыбка получается хрустящей и вкусной

Мойва – недорогая, быстрая в приготовлении и очень полезная рыба, которую легко подать даже к праздничному столу. Однако многие хозяйки не готовят дома мойву из-за резкого запаха, который может долго держаться в помещении. И действительно есть простые способы сделать эту рыбу вкусной и золотистой, при этом почти без неприятного аромата. Главное — правильно ее подготовить и использовать несколько проверенных уловок. Лайфхаки по приготовлению мойвы с нами поделились на TIkTok-странице "barabulya_zp" .

Сначала мойву хорошо промывают в холодной воде и очищают от остатков внутренностей. Затем замачивают на 30–40 минут в воде с соком одного лимона. После этого рыбу выкладывают на бумажное полотенце и обсушивают, чтобы убрать лишнюю влагу. Именно она испаряется при жарке и дает тот резкий запах.

Чтобы получить аппетитную корочку и уменьшить запах, мойву кладут в пакет, добавляют соль, перец и муку, а затем хорошо встряхивают. Так мука равномерно распределяется по рыбе, и панировка получается ровной и аккуратной. По желанию можно использовать кукурузную муку или даже манку.

Далее рыбу готовят по выбору:

обжаривают на сковороде до румяной корочки;

запекают в духовке на смазанном противне, посыпав специями и мукой, и оставляют еще на 5–10 минут после отключения духовки;

готовят на мангале в гриль-сетке – тогда мойва выходит с легкой дымной ноткой и совсем без запаха в доме.

В результате рыбка получается хрустящей, аппетитной и вкусной, а кухня остается свежей.