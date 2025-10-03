Укр

Никто не догадается, что вы готовите мойву: ТОП-3 лайфхака, чтобы избежать неприятного запаха (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Хозяйки рассказали, как готовить мойву, чтобы не было запаха
Хозяйки рассказали, как готовить мойву, чтобы не было запаха. Фото instagram.com

Рыбка получается хрустящей и вкусной

Мойва – недорогая, быстрая в приготовлении и очень полезная рыба, которую легко подать даже к праздничному столу. Однако многие хозяйки не готовят дома мойву из-за резкого запаха, который может долго держаться в помещении. И действительно есть простые способы сделать эту рыбу вкусной и золотистой, при этом почти без неприятного аромата. Главное — правильно ее подготовить и использовать несколько проверенных уловок. Лайфхаки по приготовлению мойвы с нами поделились на TIkTok-странице "barabulya_zp" .

Сначала мойву хорошо промывают в холодной воде и очищают от остатков внутренностей. Затем замачивают на 30–40 минут в воде с соком одного лимона. После этого рыбу выкладывают на бумажное полотенце и обсушивают, чтобы убрать лишнюю влагу. Именно она испаряется при жарке и дает тот резкий запах.

Чтобы получить аппетитную корочку и уменьшить запах, мойву кладут в пакет, добавляют соль, перец и муку, а затем хорошо встряхивают. Так мука равномерно распределяется по рыбе, и панировка получается ровной и аккуратной. По желанию можно использовать кукурузную муку или даже манку.

Далее рыбу готовят по выбору:

  • обжаривают на сковороде до румяной корочки;
  • запекают в духовке на смазанном противне, посыпав специями и мукой, и оставляют еще на 5–10 минут после отключения духовки;
  • готовят на мангале в гриль-сетке – тогда мойва выходит с легкой дымной ноткой и совсем без запаха в доме.

В результате рыбка получается хрустящей, аппетитной и вкусной, а кухня остается свежей.

Теги:
#Лайфхак #Готовим дома #Мойва