Ніхто не здогадається, що ви готуєте мойву: ТОП-3 лайфхаки, щоб уникнути неприємного запаху (відео)

Рибка виходить хрусткою та смачною

Мойва — недорога, швидка у приготуванні та дуже корисна риба, яку легко подати навіть до святкового столу. Однак багато господинь не готують вдома мойву через різкий запах, який може довго триматися у приміщенні. Та насправді є прості способи зробити цю рибу смачною і золотистою, при цьому майже без неприємного аромату. Головне — правильно її підготувати та використати кілька перевірених хитрощів. Лайфхаками щодо приготування мойви з нами поділилися на TIkTok-сторінці "barabulya_zp".

Спочатку мойву добре промивають у холодній воді та очищають від залишків нутрощів. Потім замочують на 30–40 хвилин у воді з соком одного лимона. Після цього рибу викладають на паперовий рушник і обсушують, щоб прибрати зайву вологу. Саме вона випаровується під час смаження та дає той різкий запах.

Щоб отримати апетитну скоринку та зменшити запах, мойву кладуть у пакет, додають сіль, перець і борошно, а потім добре струшують. Так борошно рівномірно розподіляється по рибі, і панірування виходить рівним та акуратним. За бажанням можна використати кукурудзяне борошно чи навіть манку.

Далі рибу готують на вибір:

обсмажують на сковороді до рум’яної скоринки;

запікають у духовці на змащеному деку, посипавши спеціями та борошном, і залишають ще на 5–10 хвилин після вимкнення духовки;

готують на мангалі у гриль-сітці — тоді мойва виходить із легкою димною ноткою і зовсім без запаху в домі.

У результаті рибка виходить хрусткою, апетитною та дуже смачною, а кухня залишається свіжою.