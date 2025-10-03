Рус

Ніхто не здогадається, що ви готуєте мойву: ТОП-3 лайфхаки, щоб уникнути неприємного запаху (відео)

Господині розповіли, як готувати мойву, щоб не було запаху
Господині розповіли, як готувати мойву, щоб не було запаху. Фото instagram.com

Рибка виходить хрусткою та смачною

Мойва — недорога, швидка у приготуванні та дуже корисна риба, яку легко подати навіть до святкового столу. Однак багато господинь не готують вдома мойву через різкий запах, який може довго триматися у приміщенні. Та насправді є прості способи зробити цю рибу смачною і золотистою, при цьому майже без неприємного аромату. Головне — правильно її підготувати та використати кілька перевірених хитрощів. Лайфхаками щодо приготування мойви з нами поділилися на TIkTok-сторінці "barabulya_zp".

Спочатку мойву добре промивають у холодній воді та очищають від залишків нутрощів. Потім замочують на 30–40 хвилин у воді з соком одного лимона. Після цього рибу викладають на паперовий рушник і обсушують, щоб прибрати зайву вологу. Саме вона випаровується під час смаження та дає той різкий запах.

Щоб отримати апетитну скоринку та зменшити запах, мойву кладуть у пакет, додають сіль, перець і борошно, а потім добре струшують. Так борошно рівномірно розподіляється по рибі, і панірування виходить рівним та акуратним. За бажанням можна використати кукурудзяне борошно чи навіть манку.

Далі рибу готують на вибір:

  • обсмажують на сковороді до рум’яної скоринки;
  • запікають у духовці на змащеному деку, посипавши спеціями та борошном, і залишають ще на 5–10 хвилин після вимкнення духовки;
  • готують на мангалі у гриль-сітці — тоді мойва виходить із легкою димною ноткою і зовсім без запаху в домі.

У результаті рибка виходить хрусткою, апетитною та дуже смачною, а кухня залишається свіжою.

Теги:
#Лайфхак #Готуємо вдома #Мойва