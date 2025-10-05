Укр

Делайте сразу двойную порцию: рецепт вкусных яблочных оладий (видео)

Мария Швец
Ароматные, румяные, вкусные
Для приятного чаепития

Яблоко – это один из любимых фруктов, который мы употребляем как в свежем виде, так и в разнообразных блюдах. Из него готовят ароматные пироги, компоты, джема и нежные десерты.

Особую популярность имеет запеканка с яблоками, которая всегда дарит тепло и уют. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – простые и вкусные яблочные оладьи, которые станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mary.cakedealer".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • сметана или йогурт – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • сода – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Яблоко порезать тонкими кольцами.
  2. Яйцо взбить с сахаром до лёгкой пены.
  3. Добавить сметану или йогурт, всыпать муку и соду, перемешать.
  4. Погружать яблочные кольца в тесто.
  5. Выкладывать на сковороду и обжаривать с двух сторон на медленном огне до золотистой корочки.
  6. Посыпать оладьи сахаром с корицей и подавать теплыми.
  7. Эти яблочные оладьи получаются нежными внутри, с легким фруктовым ароматом и хрустящей корочкой. Они прекрасно смакуют с медом, вареньем или сметаной.
