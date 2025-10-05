Делайте сразу двойную порцию: рецепт вкусных яблочных оладий (видео)
Яблоко – это один из любимых фруктов, который мы употребляем как в свежем виде, так и в разнообразных блюдах. Из него готовят ароматные пироги, компоты, джема и нежные десерты.
Особую популярность имеет запеканка с яблоками, которая всегда дарит тепло и уют. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – простые и вкусные яблочные оладьи, которые станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mary.cakedealer".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1 ст. л.;
- сметана или йогурт – 2 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- сода – щепотка.
Способ приготовления:
- Яблоко порезать тонкими кольцами.
- Яйцо взбить с сахаром до лёгкой пены.
- Добавить сметану или йогурт, всыпать муку и соду, перемешать.
- Погружать яблочные кольца в тесто.
- Выкладывать на сковороду и обжаривать с двух сторон на медленном огне до золотистой корочки.
- Посыпать оладьи сахаром с корицей и подавать теплыми.
- Эти яблочные оладьи получаются нежными внутри, с легким фруктовым ароматом и хрустящей корочкой. Они прекрасно смакуют с медом, вареньем или сметаной.