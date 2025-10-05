Делайте сразу двойную порцию: рецепт вкусных яблочных оладий (видео)

Для приятного чаепития

Яблоко – это один из любимых фруктов, который мы употребляем как в свежем виде, так и в разнообразных блюдах. Из него готовят ароматные пироги, компоты, джема и нежные десерты.

Особую популярность имеет запеканка с яблоками, которая всегда дарит тепло и уют. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – простые и вкусные яблочные оладьи, которые станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mary.cakedealer".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

сметана или йогурт – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

сода – щепотка.

Способ приготовления: