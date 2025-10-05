Робіть одразу подвійну порцію: рецепт смачних яблучних оладок (відео)
Яблуко – це один із найулюбленіших фруктів, який ми вживаємо як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують ароматні пироги, компоти, джеми та ніжні десерти.
Особливу популярність має запіканка з яблуками, яка завжди дарує тепло й затишок. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант – прості та смачні яблучні оладки, що стануть чудовим сніданком або перекусом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mary.cakedealer".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблуко – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сметана або йогурт – 2 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- сода – дрібка.
Спосіб приготування:
- Яблуко нарізати тоненькими кільцями.
- Яйце збити з цукром до легкої піни.
- Додати сметану або йогурт, всипати борошно та соду, перемішати.
- Занурювати яблучні кільця в тісто.
- Викладати на сковороду та обсмажувати з двох боків на повільному вогні до золотистої скоринки.
- Посипати готові оладки цукром з корицею та подавати теплими.
- Ці яблучні оладки виходять ніжними всередині, з легким фруктовим ароматом і хрусткою скоринкою. Вони чудово смакують з медом, варенням чи сметаною.