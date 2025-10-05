Робіть одразу подвійну порцію: рецепт смачних яблучних оладок (відео)

Для приємного чаювання

Яблуко – це один із найулюбленіших фруктів, який ми вживаємо як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують ароматні пироги, компоти, джеми та ніжні десерти.

Особливу популярність має запіканка з яблуками, яка завжди дарує тепло й затишок. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант – прості та смачні яблучні оладки, що стануть чудовим сніданком або перекусом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mary.cakedealer".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

сметана або йогурт – 2 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

сода – дрібка.

Спосіб приготування: