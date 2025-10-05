Рус

Робіть одразу подвійну порцію: рецепт смачних яблучних оладок (відео)

Марія Швець
Ароматні, рум'яні, смачні
Для приємного чаювання

Яблуко – це один із найулюбленіших фруктів, який ми вживаємо як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують ароматні пироги, компоти, джеми та ніжні десерти.

Особливу популярність має запіканка з яблуками, яка завжди дарує тепло й затишок. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант – прості та смачні яблучні оладки, що стануть чудовим сніданком або перекусом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mary.cakedealer".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • яблуко – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сметана або йогурт – 2 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • сода – дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Яблуко нарізати тоненькими кільцями.
  2. Яйце збити з цукром до легкої піни.
  3. Додати сметану або йогурт, всипати борошно та соду, перемішати.
  4. Занурювати яблучні кільця в тісто.
  5. Викладати на сковороду та обсмажувати з двох боків на повільному вогні до золотистої скоринки.
  6. Посипати готові оладки цукром з корицею та подавати теплими.
  7. Ці яблучні оладки виходять ніжними всередині, з легким фруктовим ароматом і хрусткою скоринкою. Вони чудово смакують з медом, варенням чи сметаною.
