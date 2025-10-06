Укр

Сочные оладьи из яблок: вкус, покоряющий из первого кусочка (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ароматные, румяные, вкусные
Ароматные, румяные, вкусные. Фото instagram.com

Для приятного чаепития

Яблоко – это любимый фрукт, используемый как в свежем виде, так и для приготовления самых разнообразных десертов. Из него пекут штрудели, делают запеканки, варят компоты и, конечно же, готовят ароматный яблочный пирог.

Его нежная кислинка и сочность делают любое блюдо особенным. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно вкусный вариант – яблочные оладьи, которые подойдут и на завтрак, и на десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sofi_rozhko".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты

  • яблоки – 5 шт.;
  • мука – 4–8 ст. л.;
  • сок лимона – с половины плода;
  • яйца – 2 шт.;
  • масло или сливочное масло – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожуры и натереть на терке.
  2. Отжать лишний сок, добавить лимонный сок.
  3. Добавить яйца и постепенно вмешать муку до нужной консистенции.
  4. Перемешайте тесто до однородности.
  5. Смазать сковороду растительным маслом или маслом и выкладывать тесто ложкой.
  6. Жарить оладьи на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой.
Теги:
#Яблоко #Оладьи #Готовим дома