Сочные оладьи из яблок: вкус, покоряющий из первого кусочка (видео)

Для приятного чаепития

Яблоко – это любимый фрукт, используемый как в свежем виде, так и для приготовления самых разнообразных десертов. Из него пекут штрудели, делают запеканки, варят компоты и, конечно же, готовят ароматный яблочный пирог.

Его нежная кислинка и сочность делают любое блюдо особенным. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно вкусный вариант – яблочные оладьи, которые подойдут и на завтрак, и на десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sofi_rozhko".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты

яблоки – 5 шт.;

мука – 4–8 ст. л.;

сок лимона – с половины плода;

яйца – 2 шт.;

масло или сливочное масло – для жарки;

Способ приготовления: