Сочные оладьи из яблок: вкус, покоряющий из первого кусочка (видео)
Яблоко – это любимый фрукт, используемый как в свежем виде, так и для приготовления самых разнообразных десертов. Из него пекут штрудели, делают запеканки, варят компоты и, конечно же, готовят ароматный яблочный пирог.
Его нежная кислинка и сочность делают любое блюдо особенным. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно вкусный вариант – яблочные оладьи, которые подойдут и на завтрак, и на десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sofi_rozhko".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты
- яблоки – 5 шт.;
- мука – 4–8 ст. л.;
- сок лимона – с половины плода;
- яйца – 2 шт.;
- масло или сливочное масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожуры и натереть на терке.
- Отжать лишний сок, добавить лимонный сок.
- Добавить яйца и постепенно вмешать муку до нужной консистенции.
- Перемешайте тесто до однородности.
- Смазать сковороду растительным маслом или маслом и выкладывать тесто ложкой.
- Жарить оладьи на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой.