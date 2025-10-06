Рус

Соковиті оладки з яблук: смак, що підкорює з першого шматочка (відео)

Марія Швець
Ароматні, рум'яні, смачні
Ароматні, рум'яні, смачні. Фото instagram.com

Для приємного чаювання

Яблуко – це улюблений фрукт, який використовують як у свіжому вигляді, так і для приготування найрізноманітніших десертів. З нього печуть штруделі, роблять запіканки, варять компоти та, звичайно ж, готують ароматний яблучний пиріг.

Його ніжна кислинка і соковитість роблять будь-яку страву особливою. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже смачний варіант – яблучні оладки, що підійдуть і на сніданок, і на десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sofi_rozhko".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти

  • яблука – 5 шт.;
  • борошно – 4–8 ст. л.;
  • сік лимона – з половини плода;
  • яйця – 2 шт.;
  • олія або вершкове масло – для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та натерти на тертці.
  2. Відтиснути зайвий сік, додати лимонний сік.
  3. Додати яйця та поступово вмішати борошно до потрібної консистенції.
  4. Перемішати тісто до однорідності.
  5. Змастити сковороду олією або маслом і викладати тісто ложкою.
  6. Смажити оладки на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку під кришкою.
#Яблуко #Оладки #Готуємо вдома