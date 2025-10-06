Соковиті оладки з яблук: смак, що підкорює з першого шматочка (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для приємного чаювання
Яблуко – це улюблений фрукт, який використовують як у свіжому вигляді, так і для приготування найрізноманітніших десертів. З нього печуть штруделі, роблять запіканки, варять компоти та, звичайно ж, готують ароматний яблучний пиріг.
Його ніжна кислинка і соковитість роблять будь-яку страву особливою. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже смачний варіант – яблучні оладки, що підійдуть і на сніданок, і на десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sofi_rozhko".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти
- яблука – 5 шт.;
- борошно – 4–8 ст. л.;
- сік лимона – з половини плода;
- яйця – 2 шт.;
- олія або вершкове масло – для смаження;
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від шкірки та натерти на тертці.
- Відтиснути зайвий сік, додати лимонний сік.
- Додати яйця та поступово вмішати борошно до потрібної консистенції.
- Перемішати тісто до однорідності.
- Змастити сковороду олією або маслом і викладати тісто ложкою.
- Смажити оладки на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку під кришкою.