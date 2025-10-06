Соковиті оладки з яблук: смак, що підкорює з першого шматочка (відео)

Для приємного чаювання

Яблуко – це улюблений фрукт, який використовують як у свіжому вигляді, так і для приготування найрізноманітніших десертів. З нього печуть штруделі, роблять запіканки, варять компоти та, звичайно ж, готують ароматний яблучний пиріг.

Його ніжна кислинка і соковитість роблять будь-яку страву особливою. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже смачний варіант – яблучні оладки, що підійдуть і на сніданок, і на десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sofi_rozhko".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти

яблука – 5 шт.;

борошно – 4–8 ст. л.;

сік лимона – з половини плода;

яйця – 2 шт.;

олія або вершкове масло – для смаження;

Спосіб приготування: