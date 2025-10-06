Один дерун заменит сытный обед: как приготовить "панскую" версию любимого блюда
Панский дерун с грибами готовится быстро и понравится всем, кто любит домашнюю украинскую кухню
Деруны любят за простоту приготовления, сытность и доступность. Есть несколько способов приготовления этого блюда, и один из них — панский дерун. Готовится он так же просто, но от классического он отличается большим размером (готовится на целую сковородку) и обязательным наличием начинки, чаще всего грибной.
Рецептом панского деруна на своем YouTube-канале поделился кулинар Иван Янюк.
Ингредиенты
- Картофель — 450 г.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Соль перец — по вкусу
- Масло — 10 г.
Для начинки:
- Грибы — 250 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сметана – 3 ст.л.
- Зеленый лук для подачи
- Сыр твердый для подачи
Как приготовить панский дерун
- Натрите картофель на мелкой терке, выложите на сито и отожмите лишнюю жидкость.
- Лук нарежьте очень мелким кубиком (или натрите на терке).
- Добавьте к картофелю нарезанный лук, одно куриное яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 столовую ложку сметаны, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы.
- Разогрейте сковородку, добавьте 10 г сливочного масла и немного растительного масла.
- Выложите дерунную массу на сковородку и разровняйте (толщина примерно 1 см).
- Обжаривайте с одной стороны до румяной корочки, переверните и дожарьте с другой стороны.
- Снимите готовый дерун и отложите (при необходимости, доведите его до готовности в духовке 10 минут при 180°C).
- Нарежьте лук для начинки и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте грибы и готовьте примерно 10 минут.
- Добавьте измельченный чеснок и сметану. Перемешайте и подогрейте на минимальном огне. Добавьте соль и перец по вкусу. Выключите огонь.
- Выложите грибную начинку на одну часть деруна и накройте другой.
- Подайте, посыпав 10 г натертого твердого сыра и нарезанным зеленым луком.