Один дерун заменит сытный обед: как приготовить "панскую" версию любимого блюда

Панский дерун с грибами готовится быстро и понравится всем, кто любит домашнюю украинскую кухню

Деруны любят за простоту приготовления, сытность и доступность. Есть несколько способов приготовления этого блюда, и один из них — панский дерун. Готовится он так же просто, но от классического он отличается большим размером (готовится на целую сковородку) и обязательным наличием начинки, чаще всего грибной.

Рецептом панского деруна на своем YouTube-канале поделился кулинар Иван Янюк.

Ингредиенты

Картофель — 450 г.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Соль перец — по вкусу

Масло — 10 г.

Для начинки:

Грибы — 250 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сметана – 3 ст.л.

Зеленый лук для подачи

Сыр твердый для подачи

Как приготовить панский дерун