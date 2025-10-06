Укр

Один дерун заменит сытный обед: как приготовить "панскую" версию любимого блюда

Наталья Граковская
Читати українською
Дерун с грибной начинкой
Панский дерун с грибами готовится быстро и понравится всем, кто любит домашнюю украинскую кухню

Деруны любят за простоту приготовления, сытность и доступность. Есть несколько способов приготовления этого блюда, и один из них — панский дерун. Готовится он так же просто, но от классического он отличается большим размером (готовится на целую сковородку) и обязательным наличием начинки, чаще всего грибной.

Рецептом панского деруна на своем YouTube-канале поделился кулинар Иван Янюк.

Ингредиенты

  • Картофель — 450 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Соль перец — по вкусу
  • Масло — 10 г.

Для начинки:

  • Грибы — 250 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Зеленый лук для подачи
  • Сыр твердый для подачи

Как приготовить панский дерун

  1. Натрите картофель на мелкой терке, выложите на сито и отожмите лишнюю жидкость.
  2. Лук нарежьте очень мелким кубиком (или натрите на терке).
  3. Добавьте к картофелю нарезанный лук, одно куриное яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 столовую ложку сметаны, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы.
  4. Разогрейте сковородку, добавьте 10 г сливочного масла и немного растительного масла.
  5. Выложите дерунную массу на сковородку и разровняйте (толщина примерно 1 см).
  6. Обжаривайте с одной стороны до румяной корочки, переверните и дожарьте с другой стороны.
  7. Снимите готовый дерун и отложите (при необходимости, доведите его до готовности в духовке 10 минут при 180°C).
  8. Нарежьте лук для начинки и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  9. Добавьте грибы и готовьте примерно 10 минут.
  10. Добавьте измельченный чеснок и сметану. Перемешайте и подогрейте на минимальном огне. Добавьте соль и перец по вкусу. Выключите огонь.
  11. Выложите грибную начинку на одну часть деруна и накройте другой.
  12. Подайте, посыпав 10 г натертого твердого сыра и нарезанным зеленым луком.
