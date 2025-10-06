Один дерун замінить ситний обід: як приготувати "панську" версію улюбленої страви

Панський дерун з грибами готується швидко й точно сподобається всім, хто любить домашню українську кухню

Деруни люблять за простоту приготування, ситність та бюджетність. Є декілька способів приготування цієї страви, і один з них — панський дерун. Готується він так само просто, але від класичного він відрізняється великим розміром (готується на цілу сковорідку) та обов'язковою наявністю начинки, найчастіше грибної.

Рецептом панського деруна на своєму YouTube-каналі поділився кулінар Іван Янюк.

Інгредієнти

Картопля — 450 г.

Цибуля — 1 шт.

Яйце — 1 шт.

Борошно — 2 ст.л.

Сметана — 1 ст.л.

Сіль перець — до смаку

Масло — 10 г.

Для начинки:

Гриби — 250 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зуб.

Сметана — 3 ст.л.

Зелена цибуля для подачі

Сир твердий для подачі

Як приготувати панський дерун