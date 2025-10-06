Рус

Один дерун замінить ситний обід: як приготувати "панську" версію улюбленої страви

Наталя Граковська
Дерун з грибною начинкою
Дерун з грибною начинкою

Панський дерун з грибами готується швидко й точно сподобається всім, хто любить домашню українську кухню

Деруни люблять за простоту приготування, ситність та бюджетність. Є декілька способів приготування цієї страви, і один з них — панський дерун. Готується він так само просто, але від класичного він відрізняється великим розміром (готується на цілу сковорідку) та обов'язковою наявністю начинки, найчастіше грибної.

Рецептом панського деруна на своєму YouTube-каналі поділився кулінар Іван Янюк.

Інгредієнти

  • Картопля — 450 г.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйце — 1 шт.
  • Борошно — 2 ст.л.
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Сіль перець — до смаку
  • Масло — 10 г.

Для начинки:

  • Гриби — 250 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 3 зуб.
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Зелена цибуля для подачі
  • Сир твердий для подачі

Як приготувати панський дерун

  1. Натріть картоплю на дрібну тертку, викладіть на сито і відтисніть зайву рідину.
  2. Цибулю наріжте дуже дрібним кубиком (або натріть на тертці).
  3. Додайте до картоплі нарізану цибулю, одне куряче яйце, 2 столові ложки борошна, 1 столову ложку сметани, сіль та чорний перець на смак. Ретельно перемішайте до отримання однорідної густої маси.
  4. Розігрійте сковорідку, додайте 10 г вершкового масла та трохи олії.
  5. Викладіть картопляну масу на сковорідку і розрівняйте (товщина приблизно 1 см).
  6. Обсмажуйте з одного боку до рум'яної кірочки, переверніть і досмажте з іншого боку.
  7. Зніміть готовий дерун і відкладіть (за потреби, доведіть його до готовності в духовці 10 хвилин при 180°C).
  8. Наріжте цибулю для начинки та обсмажте на олії до золотистого кольору.
  9. Додайте гриби і готуйте приблизно 10 хвилин.
  10. Додайте подрібнений часник та сметану. Перемішайте і підігрійте на мінімальному вогні. Додайте сіль і перець на смак. Вимкніть вогонь.
  11. Викладіть грибну начинку на одну частину деруна і накрийте другою.
  12. Подайте, посипавши 10 г натертого твердого сиру та нарізаною зеленою цибулею.
Теги:
#Рецепти #Картопля #Гриби #Деруни