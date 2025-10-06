Один дерун замінить ситний обід: як приготувати "панську" версію улюбленої страви
-
-
Панський дерун з грибами готується швидко й точно сподобається всім, хто любить домашню українську кухню
Деруни люблять за простоту приготування, ситність та бюджетність. Є декілька способів приготування цієї страви, і один з них — панський дерун. Готується він так само просто, але від класичного він відрізняється великим розміром (готується на цілу сковорідку) та обов'язковою наявністю начинки, найчастіше грибної.
Рецептом панського деруна на своєму YouTube-каналі поділився кулінар Іван Янюк.
Інгредієнти
- Картопля — 450 г.
- Цибуля — 1 шт.
- Яйце — 1 шт.
- Борошно — 2 ст.л.
- Сметана — 1 ст.л.
- Сіль перець — до смаку
- Масло — 10 г.
Для начинки:
- Гриби — 250 г
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 3 зуб.
- Сметана — 3 ст.л.
- Зелена цибуля для подачі
- Сир твердий для подачі
Як приготувати панський дерун
- Натріть картоплю на дрібну тертку, викладіть на сито і відтисніть зайву рідину.
- Цибулю наріжте дуже дрібним кубиком (або натріть на тертці).
- Додайте до картоплі нарізану цибулю, одне куряче яйце, 2 столові ложки борошна, 1 столову ложку сметани, сіль та чорний перець на смак. Ретельно перемішайте до отримання однорідної густої маси.
- Розігрійте сковорідку, додайте 10 г вершкового масла та трохи олії.
- Викладіть картопляну масу на сковорідку і розрівняйте (товщина приблизно 1 см).
- Обсмажуйте з одного боку до рум'яної кірочки, переверніть і досмажте з іншого боку.
- Зніміть готовий дерун і відкладіть (за потреби, доведіть його до готовності в духовці 10 хвилин при 180°C).
- Наріжте цибулю для начинки та обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Додайте гриби і готуйте приблизно 10 хвилин.
- Додайте подрібнений часник та сметану. Перемішайте і підігрійте на мінімальному вогні. Додайте сіль і перець на смак. Вимкніть вогонь.
- Викладіть грибну начинку на одну частину деруна і накрийте другою.
- Подайте, посипавши 10 г натертого твердого сиру та нарізаною зеленою цибулею.