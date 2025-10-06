Запеченная перловка с курятиной превзойдет любой плов – попробуйте сами

Рецепт экономного и вкусного блюда

Перловка с курятиной и овощами — простое, питательное и экономное блюдо, которое можно готовить и на обед, и на ужин. Благодаря запеканию крупа впитывает все соки и специи, становится нежной и насыщенной на вкус. Это блюдо поможет вкусно накормить всю семью без лишних затрат и хлопот.

Рецептом разделились на странице lanas_diet в TikTok.

Ингредиенты:

Перловка — 250 г

Куриное филе или бедра без кости — 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л. (или 2 помидора)

Масло для жарки – 2 ст. л

Вода или бульон — 700-750 мл

Пропорции специй:

Соль — 1,5 ч. л (примерно 9-10 г),

Паприка сладкая – 1 ч. л (или копченая)

Куркума – 0,5 ч. л. (для цвета и тепла)

Черный перец – 0,5 ч. л.

Чеснок сухой – 0,5 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Смесь итальянских трав или чабрец – 0,5 ч. л.

Перец (горошком) – 3–4 шт.

Как приготовить перловку с курицей и овощами