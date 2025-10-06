Укр

Запеченная перловка с курятиной превзойдет любой плов – попробуйте сами

Наталья Граковская
Читати українською
Перловка с мясом и овощами
Перловка с мясом и овощами. Фото ukr.media

Рецепт экономного и вкусного блюда

Перловка с курятиной и овощами — простое, питательное и экономное блюдо, которое можно готовить и на обед, и на ужин. Благодаря запеканию крупа впитывает все соки и специи, становится нежной и насыщенной на вкус. Это блюдо поможет вкусно накормить всю семью без лишних затрат и хлопот.

Рецептом разделились на странице lanas_diet в TikTok.

Ингредиенты:

  • Перловка — 250 г
  • Куриное филе или бедра без кости — 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томатная паста — 1 ст. л. (или 2 помидора)
  • Масло для жарки – 2 ст. л
  • Вода или бульон — 700-750 мл

Пропорции специй:

  • Соль — 1,5 ч. л (примерно 9-10 г),
  • Паприка сладкая – 1 ч. л (или копченая)
  • Куркума – 0,5 ч. л. (для цвета и тепла)
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Чеснок сухой – 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Смесь итальянских трав или чабрец – 0,5 ч. л.
  • Перец (горошком) – 3–4 шт.

Как приготовить перловку с курицей и овощами

  1. Перловку замочить минимум на 3 часа. Промыть.
  2. Курицу нарезать кубиками, обжарить до легкой корочки. Переложить в миску.
  3. В той же сковороде обжарить лук, морковь, перец, добавить чеснок и томатную пасту. Готовить 5 минут. Добавить специи, прогреть еще минуту.
  4. В глубокую форму выложить перловку, овощи, курицу. Перемешать и залить бульоном.
  5. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 40–50 мин при 180°C. В конце можно снять фольгу и подрумянить верх. Блюдо можно оставить сочным, не подрумянивая верх.
#Рецепты #Курица #Перловка