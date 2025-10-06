Запеченная перловка с курятиной превзойдет любой плов – попробуйте сами
Читати українською
Рецепт экономного и вкусного блюда
Перловка с курятиной и овощами — простое, питательное и экономное блюдо, которое можно готовить и на обед, и на ужин. Благодаря запеканию крупа впитывает все соки и специи, становится нежной и насыщенной на вкус. Это блюдо поможет вкусно накормить всю семью без лишних затрат и хлопот.
Рецептом разделились на странице lanas_diet в TikTok.
Ингредиенты:
- Перловка — 250 г
- Куриное филе или бедра без кости — 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Томатная паста — 1 ст. л. (или 2 помидора)
- Масло для жарки – 2 ст. л
- Вода или бульон — 700-750 мл
Пропорции специй:
- Соль — 1,5 ч. л (примерно 9-10 г),
- Паприка сладкая – 1 ч. л (или копченая)
- Куркума – 0,5 ч. л. (для цвета и тепла)
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Чеснок сухой – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Смесь итальянских трав или чабрец – 0,5 ч. л.
- Перец (горошком) – 3–4 шт.
Как приготовить перловку с курицей и овощами
- Перловку замочить минимум на 3 часа. Промыть.
- Курицу нарезать кубиками, обжарить до легкой корочки. Переложить в миску.
- В той же сковороде обжарить лук, морковь, перец, добавить чеснок и томатную пасту. Готовить 5 минут. Добавить специи, прогреть еще минуту.
- В глубокую форму выложить перловку, овощи, курицу. Перемешать и залить бульоном.
- Накрыть крышкой или фольгой и запекать 40–50 мин при 180°C. В конце можно снять фольгу и подрумянить верх. Блюдо можно оставить сочным, не подрумянивая верх.