Запечена перловка з курятиною перевершить будь-який плов — спробуйте самі

Рецепт економної та смачної страви

Перловка з курятиною та овочами — проста, поживна й економна страва, яку можна готувати і на обід, і на вечерю. Завдяки запіканню крупа вбирає всі соки та спеції, стає ніжною й насиченою на смак. Ця страва допоможе смачно нагодувати всю родину без зайвих витрат і клопоту.

Рецептом поділилися на сторінці lanas_diet у TikTok.

Інгредієнти:

Перловка — 250 г

Куряче філе або стегна без кістки — 500 г

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Томатна паста — 1 ст. л. (або 2 помідори)

Олія для смаження — 2 ст. л

Вода або бульйон — 700–750 мл

Пропорції спецій:

Сіль — 1,5 ч. л (приблизно 9–10 г),

Паприка солодка — 1 ч. л (або копчена)

Куркума — 0,5 ч. л. (для кольору і тепла)

Чорний перець — 0,5 ч. л.

Часник сухий — 0,5 ч. л.

Лавровий лист — 2 шт.

Суміш італійських трав або чебрець — 0,5 ч. л.

Перець (горошком) — 3–4 шт.

Як приготувати перловку з курятиною та овочами