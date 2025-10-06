Запечена перловка з курятиною перевершить будь-який плов — спробуйте самі
Рецепт економної та смачної страви
Перловка з курятиною та овочами — проста, поживна й економна страва, яку можна готувати і на обід, і на вечерю. Завдяки запіканню крупа вбирає всі соки та спеції, стає ніжною й насиченою на смак. Ця страва допоможе смачно нагодувати всю родину без зайвих витрат і клопоту.
Рецептом поділилися на сторінці lanas_diet у TikTok.
Інгредієнти:
- Перловка — 250 г
- Куряче філе або стегна без кістки — 500 г
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Болгарський перець — 1 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Томатна паста — 1 ст. л. (або 2 помідори)
- Олія для смаження — 2 ст. л
- Вода або бульйон — 700–750 мл
Пропорції спецій:
- Сіль — 1,5 ч. л (приблизно 9–10 г),
- Паприка солодка — 1 ч. л (або копчена)
- Куркума — 0,5 ч. л. (для кольору і тепла)
- Чорний перець — 0,5 ч. л.
- Часник сухий — 0,5 ч. л.
- Лавровий лист — 2 шт.
- Суміш італійських трав або чебрець — 0,5 ч. л.
- Перець (горошком) — 3–4 шт.
Як приготувати перловку з курятиною та овочами
- Перловку замочити мінімум на 3 години. Промити.
- Курку нарізати кубиками, обсмажити до легкої скоринки. Перекласти в окремий посуд.
- У тій же сковороді обсмажити цибулю, моркву, перець, додати часник і томатну пасту. Готувати 5 хвилин. Додати спеції, прогріти ще хвилину.
- У глибоку форму викласти перловку, овочі, курку. Перемішати та залити бульйоном.
- Накрити кришкою або фольгою й запікати 40–50 хв при 180°C. Наприкінці можна зняти фольгу й підрум’янити верх. Страву можна залишити соковитою, не підрум’янюючи верх.