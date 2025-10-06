Рус

Запечена перловка з курятиною перевершить будь-який плов — спробуйте самі

Наталя Граковська
Перловка з м'ясом та овочами
Перловка з м'ясом та овочами. Фото ukr.media

Рецепт економної та смачної страви

Перловка з курятиною та овочами — проста, поживна й економна страва, яку можна готувати і на обід, і на вечерю. Завдяки запіканню крупа вбирає всі соки та спеції, стає ніжною й насиченою на смак. Ця страва допоможе смачно нагодувати всю родину без зайвих витрат і клопоту.

Рецептом поділилися на сторінці lanas_diet у TikTok.

Інгредієнти:

  • Перловка — 250 г
  • Куряче філе або стегна без кістки — 500 г
  • Морква — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Болгарський перець — 1 шт.
  • Часник — 3 зубчики
  • Томатна паста — 1 ст. л. (або 2 помідори)
  • Олія для смаження — 2 ст. л
  • Вода або бульйон — 700–750 мл

Пропорції спецій:

  • Сіль — 1,5 ч. л (приблизно 9–10 г),
  • Паприка солодка — 1 ч. л (або копчена)
  • Куркума — 0,5 ч. л. (для кольору і тепла)
  • Чорний перець — 0,5 ч. л.
  • Часник сухий — 0,5 ч. л.
  • Лавровий лист — 2 шт.
  • Суміш італійських трав або чебрець — 0,5 ч. л.
  • Перець (горошком) — 3–4 шт.

Як приготувати перловку з курятиною та овочами

  1. Перловку замочити мінімум на 3 години. Промити.
  2. Курку нарізати кубиками, обсмажити до легкої скоринки. Перекласти в окремий посуд.
  3. У тій же сковороді обсмажити цибулю, моркву, перець, додати часник і томатну пасту. Готувати 5 хвилин. Додати спеції, прогріти ще хвилину.
  4. У глибоку форму викласти перловку, овочі, курку. Перемішати та залити бульйоном.
  5. Накрити кришкою або фольгою й запікати 40–50 хв при 180°C. Наприкінці можна зняти фольгу й підрум’янити верх. Страву можна залишити соковитою, не підрум’янюючи верх.
