Укр

Этот соус заменит аджику и кетчуп: готовится просто, съедается мгновенно

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соус из перца и баклажанов можно добавлять в различные блюда
Соус из перца и баклажанов можно добавлять в различные блюда. Фото Скриншот YouTube

Простой рецепт густого соуса Айвар из перца и баклажанов

Соусы придают блюдам аромат, яркость и выразительный вкус. Помимо привычных аджики и кетчупа на зиму можно заготовить соус Айвар. Он готовится из баклажанов и сладкого перца и подойдет к любому блюду (к мясу, рыбе, гарнирам или просто к кусочку свежего хлеба).

Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Пан фартух".

Ингредиенты

  • Сладкий перец – 2 кг
  • Баклажаны – 500 г
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Уксус (винный) – 1 ст.л.
  • Масло — 70-80 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика

Процесс приготовления

  1. Запекаем перец и баклажаны в духовке, предварительно разогретой до 200 °C, в течение 30 минут.
  2. Перекладываем запеченные овощи в большую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Это поможет легко снять кожицу.
  3. Чистим перец и баклажаны от кожицы и удаляем семена из перца.
  4. Перебиваем очищенные овощи блендером до получения однородной массы.
  5. Перекладываем овощное пюре в кастрюлю с толстым дном. Добавляем соль, сахар и лимонный сок, перемешиваем. Доводим до кипения и варим 50-60 минут на среднем огне, регулярно помешивая.
  6. Когда соус заметно загустеет, добавляем масло. Готовим еще 20 минут.
  7. За 5 минут до конца приготовления добавляем уксус и измельченный чеснок. Хорошо перемешиваем.
  8. Разкладываем горячий соус в стерилизованные банки, закрываем крышками. Переворачиваем банки дном вверх, заворачиваем в полотенце (или одеяло) и оставляем до полного остывания.
Теги:
#Рецепты #Соус #Перец #Болгарский перец #Баклажаны