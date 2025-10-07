Этот соус заменит аджику и кетчуп: готовится просто, съедается мгновенно

Простой рецепт густого соуса Айвар из перца и баклажанов

Соусы придают блюдам аромат, яркость и выразительный вкус. Помимо привычных аджики и кетчупа на зиму можно заготовить соус Айвар. Он готовится из баклажанов и сладкого перца и подойдет к любому блюду (к мясу, рыбе, гарнирам или просто к кусочку свежего хлеба).

Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Пан фартух".

Ингредиенты

Сладкий перец – 2 кг

Баклажаны – 500 г

Лимонный сок – 1 ст.л.

Уксус (винный) – 1 ст.л.

Масло — 70-80 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Процесс приготовления