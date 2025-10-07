Этот соус заменит аджику и кетчуп: готовится просто, съедается мгновенно
-
-
Простой рецепт густого соуса Айвар из перца и баклажанов
Соусы придают блюдам аромат, яркость и выразительный вкус. Помимо привычных аджики и кетчупа на зиму можно заготовить соус Айвар. Он готовится из баклажанов и сладкого перца и подойдет к любому блюду (к мясу, рыбе, гарнирам или просто к кусочку свежего хлеба).
Рецептом соуса поделились на YouTube-канале "Пан фартух".
Ингредиенты
- Сладкий перец – 2 кг
- Баклажаны – 500 г
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Уксус (винный) – 1 ст.л.
- Масло — 70-80 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зубчика
Процесс приготовления
- Запекаем перец и баклажаны в духовке, предварительно разогретой до 200 °C, в течение 30 минут.
- Перекладываем запеченные овощи в большую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Это поможет легко снять кожицу.
- Чистим перец и баклажаны от кожицы и удаляем семена из перца.
- Перебиваем очищенные овощи блендером до получения однородной массы.
- Перекладываем овощное пюре в кастрюлю с толстым дном. Добавляем соль, сахар и лимонный сок, перемешиваем. Доводим до кипения и варим 50-60 минут на среднем огне, регулярно помешивая.
- Когда соус заметно загустеет, добавляем масло. Готовим еще 20 минут.
- За 5 минут до конца приготовления добавляем уксус и измельченный чеснок. Хорошо перемешиваем.
- Разкладываем горячий соус в стерилизованные банки, закрываем крышками. Переворачиваем банки дном вверх, заворачиваем в полотенце (или одеяло) и оставляем до полного остывания.