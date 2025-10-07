Кекс с яблоками и орехами: рецепт вкусной выпечки для осеннего чаепития

Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусный десерт

Яблоки идеально подходят для разнообразной выпечки. Если привычная шарлотка или пирожки уже наскучили, попробуйте приготовить ароматный кекс с яблоками и орехами. Он получается нежным внутри, с сочными фруктовыми прослойками и аппетитной корочкой, а легкий аромат корицы наполняет кухню приятным запахом и создает атмосферу домашнего уюта.

Рецептом кекса поделилась кулинарная блогерша nata.cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

100 г сливочного масла 82%

2 яйца

140 г сахара

10 г ванильного сахара

150 мл молока

240 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

1-2 ст.л. мака (по желанию)

Начинка

100 г орехов

2 яблока

30 г сахара + 1 ч.л. корицы для посыпки

Как приготовить кекс с яблоками