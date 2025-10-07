Укр

Кекс с яблоками и орехами: рецепт вкусной выпечки для осеннего чаепития

Наталья Граковская
Нежный кекс с яблоками, орехами и корицей
Нежный кекс с яблоками, орехами и корицей. Фото ukr.media

Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусный десерт

Яблоки идеально подходят для разнообразной выпечки. Если привычная шарлотка или пирожки уже наскучили, попробуйте приготовить ароматный кекс с яблоками и орехами. Он получается нежным внутри, с сочными фруктовыми прослойками и аппетитной корочкой, а легкий аромат корицы наполняет кухню приятным запахом и создает атмосферу домашнего уюта.

Рецептом кекса поделилась кулинарная блогерша nata.cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла 82%
  • 2 яйца
  • 140 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 150 мл молока
  • 240 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1-2 ст.л. мака (по желанию)

Начинка

  • 100 г орехов
  • 2 яблока
  • 30 г сахара + 1 ч.л. корицы для посыпки

Как приготовить кекс с яблоками

  1. Соединяем мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром и взбиваем миксером до пышной светлой массы. Далее добавляем яйца и взбиваем всё вместе еще примерно 3-4 минуты до однородности.
  2. Вливаем молоко, добавляем мак, муку, разрыхлитель и лопаткой замешиваем однородное тесто.
  3. На дно формы для выпекания выкладываем половину теста, сверху добавляем кусочки яблок, измельченные орехи и посыпаем сахаром с корицей. Далее выкладываем вторую половину теста, снова яблоки, орехи и сахар с корицей.
  4. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке примерно 1 час.
