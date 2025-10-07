Кекс с яблоками и орехами: рецепт вкусной выпечки для осеннего чаепития
-
-
Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусный десерт
Яблоки идеально подходят для разнообразной выпечки. Если привычная шарлотка или пирожки уже наскучили, попробуйте приготовить ароматный кекс с яблоками и орехами. Он получается нежным внутри, с сочными фруктовыми прослойками и аппетитной корочкой, а легкий аромат корицы наполняет кухню приятным запахом и создает атмосферу домашнего уюта.
Рецептом кекса поделилась кулинарная блогерша nata.cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла 82%
- 2 яйца
- 140 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 150 мл молока
- 240 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1-2 ст.л. мака (по желанию)
Начинка
- 100 г орехов
- 2 яблока
- 30 г сахара + 1 ч.л. корицы для посыпки
Как приготовить кекс с яблоками
- Соединяем мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром и взбиваем миксером до пышной светлой массы. Далее добавляем яйца и взбиваем всё вместе еще примерно 3-4 минуты до однородности.
- Вливаем молоко, добавляем мак, муку, разрыхлитель и лопаткой замешиваем однородное тесто.
- На дно формы для выпекания выкладываем половину теста, сверху добавляем кусочки яблок, измельченные орехи и посыпаем сахаром с корицей. Далее выкладываем вторую половину теста, снова яблоки, орехи и сахар с корицей.
- Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке примерно 1 час.