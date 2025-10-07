Кекс з яблуками і горіхами: рецепт смачної випічки для осіннього чаювання
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Достатньо кількох простих інгредієнтів, щоб приготувати смачний десерт
Яблука ідеально підходять для різноманітної випічки. Якщо звична шарлотка чи пиріжки вже трохи наскучили, спробуйте приготувати ароматний кекс із яблуками та горіхами. Він виходить ніжним усередині, із соковитими фруктовими прошарками та апетитною скоринкою, а легкий аромат кориці наповнює кухню приємним ароматом та створює атмосферу домашнього затишку.
Рецептом кексу поділилася кулінарна блогерка nata.cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 100 г вершкового масла 82%
- 2 яйця
- 140 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 150 мл молока
- 240 г борошна
- 2 ч.л. розпушувача
- 1-2 ст.л. маку (за бажанням)
Начинка
- 100 г горіхів
- 2 яблука
- 30 г цукру + 1 ч.л. кориці для посипки
Як приготувати кекс з яблуками
- Поєднуємо мʼяке вершкове масло з цукром та ванільним цукром і збиваємо міксером до пухкої світлої маси. Далі додаємо яйця та збиваємо все разом ще приблизно 3-4 хвилини до однорідності.
- Вливаємо молоко, додаємо мак, борошно, розпушувач і лопаткою замішуємо однорідне тісто.
- На дно форми для випікання викладаємо половину тіста, зверху додаємо шматочки яблук, подрібнені горіхи та посипаємо цукром з корицею. Далі викладаємо іншу половину тіста, знову яблука, горіхи та цукор з корицею.
- Випікаємо в розігрітій до 180 °С духовці приблизно 1 годину.