Кекс з яблуками і горіхами: рецепт смачної випічки для осіннього чаювання

Достатньо кількох простих інгредієнтів, щоб приготувати смачний десерт

Яблука ідеально підходять для різноманітної випічки. Якщо звична шарлотка чи пиріжки вже трохи наскучили, спробуйте приготувати ароматний кекс із яблуками та горіхами. Він виходить ніжним усередині, із соковитими фруктовими прошарками та апетитною скоринкою, а легкий аромат кориці наповнює кухню приємним ароматом та створює атмосферу домашнього затишку.

Рецептом кексу поділилася кулінарна блогерка nata.cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

100 г вершкового масла 82%

2 яйця

140 г цукру

10 г ванільного цукру

150 мл молока

240 г борошна

2 ч.л. розпушувача

1-2 ст.л. маку (за бажанням)

Начинка

100 г горіхів

2 яблука

30 г цукру + 1 ч.л. кориці для посипки

Як приготувати кекс з яблуками