Запеченный картофель как у шефа: простой трюк, что кардинально изменит вкус (видео)

Мария Швец
Самая вкусная, из самых простых продуктов, для всей семьи
Самая вкусная, из самых простых продуктов, для всей семьи. Фото instagram.com

Такой картофель разнообразит повседневное или праздничное меню.

Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от классического пюре до ароматного тушеного картофеля с мясом. Она отлично сочетается с разными специями, сыром и соусами, поэтому всегда есть место для кулинарных экспериментов.

Но сегодня мы предлагаем самый простой, но безупречный вариант — запеченный картофель с пармезаном. Хрустящая снаружи, нежная внутри — она станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "o_gorodnik".

Как приготовить вкусный запеченный картофель

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • пармезан тертый – 30 г;
  • масло – 1–2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Замочить очищенный картофель в холодной воде на 30 минут.
  2. Хорошо обсушить.
  3. Добавить специи, соль, перец, пармезан и растительное масло, перемешать.
  4. Выложить картофель на противень в один слой.
  5. Запекать при 200°C в режиме верх-низ с обдувом 25 минут.
  6. Подавать с охлажденным соусом из сметаны, кефира, чеснока и укропа.
