Запеченный картофель как у шефа: простой трюк, что кардинально изменит вкус (видео)

Такой картофель разнообразит повседневное или праздничное меню.

Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от классического пюре до ароматного тушеного картофеля с мясом. Она отлично сочетается с разными специями, сыром и соусами, поэтому всегда есть место для кулинарных экспериментов.

Но сегодня мы предлагаем самый простой, но безупречный вариант — запеченный картофель с пармезаном. Хрустящая снаружи, нежная внутри — она станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "o_gorodnik".

Как приготовить вкусный запеченный картофель

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

пармезан тертый – 30 г;

масло – 1–2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления: