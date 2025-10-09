Запеченный картофель как у шефа: простой трюк, что кардинально изменит вкус (видео)
Такой картофель разнообразит повседневное или праздничное меню.
Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от классического пюре до ароматного тушеного картофеля с мясом. Она отлично сочетается с разными специями, сыром и соусами, поэтому всегда есть место для кулинарных экспериментов.
Но сегодня мы предлагаем самый простой, но безупречный вариант — запеченный картофель с пармезаном. Хрустящая снаружи, нежная внутри — она станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "o_gorodnik".
Как приготовить вкусный запеченный картофель
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- пармезан тертый – 30 г;
- масло – 1–2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Замочить очищенный картофель в холодной воде на 30 минут.
- Хорошо обсушить.
- Добавить специи, соль, перец, пармезан и растительное масло, перемешать.
- Выложить картофель на противень в один слой.
- Запекать при 200°C в режиме верх-низ с обдувом 25 минут.
- Подавать с охлажденным соусом из сметаны, кефира, чеснока и укропа.