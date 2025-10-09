Запечена картопля як у шефа: простий трюк, що кардинально змінить смак (відео)

Така картопля урізноманітнить повсякденне або святкове меню

Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від класичного пюре до ароматної тушкованої картоплі з м’ясом. Вона чудово поєднується з різними спеціями, сиром та соусами, тому завжди є місце для кулінарних експериментів.

Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший, проте бездоганний варіант — запечену картоплю з пармезаном. Хрумка зовні, ніжна всередині — вона стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".

Як приготувати смачну запечену картоплю

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

пармезан тертий – 30 г;

олія – 1–2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

улюблені спеції – за смаком.

Спосіб приготування: