Запечена картопля як у шефа: простий трюк, що кардинально змінить смак (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така картопля урізноманітнить повсякденне або святкове меню
Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від класичного пюре до ароматної тушкованої картоплі з м’ясом. Вона чудово поєднується з різними спеціями, сиром та соусами, тому завжди є місце для кулінарних експериментів.
Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший, проте бездоганний варіант — запечену картоплю з пармезаном. Хрумка зовні, ніжна всередині — вона стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".
Як приготувати смачну запечену картоплю
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- пармезан тертий – 30 г;
- олія – 1–2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- улюблені спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Замочити очищену картоплю в холодній воді на 30 хвилин.
- Добре обсушити.
- Додати спеції, сіль, перець, пармезан і олію, перемішати.
- Викласти картоплю на деко в один шар.
- Запікати при 200°C у режимі верх-низ з обдувом 25 хвилин.
- Подавати з охолодженим соусом із сметани, кефіру, часнику та кропу.