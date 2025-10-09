Рус

Запечена картопля як у шефа: простий трюк, що кардинально змінить смак (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найсмачніша, з найпростіших продуктів, для всієї родини
Найсмачніша, з найпростіших продуктів, для всієї родини. Фото instagram.com

Така картопля урізноманітнить повсякденне або святкове меню

Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від класичного пюре до ароматної тушкованої картоплі з м’ясом. Вона чудово поєднується з різними спеціями, сиром та соусами, тому завжди є місце для кулінарних експериментів.

Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший, проте бездоганний варіант — запечену картоплю з пармезаном. Хрумка зовні, ніжна всередині — вона стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".

Як приготувати смачну запечену картоплю

Інгредієнти:

  • картопля – 600 г;
  • пармезан тертий – 30 г;
  • олія – 1–2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • улюблені спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Замочити очищену картоплю в холодній воді на 30 хвилин.
  2. Добре обсушити.
  3. Додати спеції, сіль, перець, пармезан і олію, перемішати.
  4. Викласти картоплю на деко в один шар.
  5. Запікати при 200°C у режимі верх-низ з обдувом 25 хвилин.
  6. Подавати з охолодженим соусом із сметани, кефіру, часнику та кропу.
Теги:
#Картопля #Запікання #Готуємо вдома