Как проверить творог на натуральность: четыре простых способа

Проверить качество творога можно легко и без лаборатории

Покупая творог в магазине или на рынке, можно легко столкнуться с некачественным или поддельным продуктом. При этом высокая цена вовсе не гарантирует хорошее качество. Чтобы выбрать настоящий творог, важно знать, что входит в его состав и как проверить его в домашних условиях.

В составе натурального творога всего два ингредиента — молоко и закваска. Но если творог содержит пальмовое масло, растительные жиры, сухое молоко, он не может считаться натуральным.

Самый точный способ отличить натуральный творог от подделки – обратиться в лабораторию. Но можно сделать это и в домашних условиях. Для этого ничего не придется покупать, — все необходимое есть в каждом доме.

Вкус и внешний вид

Натуральный творог имеет зернистую, немного влажную текстуру (не липкую или резиновую), легкий кисломолочный запах без химии. На вкус — свежий, без маслянистой пленки на языке. Если творог слишком гладкий, сладковатый или оставляет жирное послевкусие, это подозрительно.

Нагревание

Чтобы проверить кисломолочный творог на натуральность, возьмите 1–2 столовые ложки продукта и положите на сухую чистую сковороду, желательно с антипригарным покрытием. Поставьте сковороду на средний огонь и нагревайте творог 2–3 минуты, иногда помешивая. Натуральный продукт будет равномерно плавиться, выделяя прозрачную сыворотку, сохранит зернистую или слегка тягучую текстуру, не оставит жирных пятен и будет иметь приятный молочный запах без химических ноток. Творожный продукт с растительными жирами, например пальмовым маслом, расплавится в маслянистую жидкость и оставит жирные пятна на сковороде. Он может стать липким, напоминать расплавленный сыр и выделять неприятный запах горелого жира или химии.

Кипяток

Возьмите небольшой кусочек творога (примерно 1–2 чайные ложки) и положите его в стакан или миску. Залейте продукт горячей водой (80–90°C, почти кипяток) и оставьте на 1–2 минуты. Натуральный творог частично растворится, останется грудковатым, а вода слегка помутнеет из-за выделения сыворотки, но не станет жирной. Если в твороге есть растительные жиры, он распадется на мелкие хлопья, вода помутнеет, а на ее поверхности появятся масляные капли.

Йод

Капните на творог 2–3 капли раствора йода из аптеки. Если творог натуральный, он или не изменит цвет, или слегка пожелтеет от йода. Если в составе есть крахмал, творог посинеет или станет фиолетовым.

