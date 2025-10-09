Почти как "Шуба", но готовится проще: рецепт салата со свеклой и селедкой
Салат готовится за 15 минут
Этот салат со свеклой и селедкой чем-то напоминает знакомую всем "Шубу", но имеет свой особый характер. Готовить его значительно проще — не нужно выкладывать продукты слоями, достаточно просто нарезать их и смешать в одной миске. Особый вкус и пикантность салату добавляет заправка из майонеза и горчицы. Идеальный вариант блюда, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на долгие и сложные приготовления.
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка olga_riabenko.
Ингредиенты
- Вареная свекла (небольшая) — 4 шт;
- Вареные яйца — 4 шт;
- Соленые огурцы – 4 шт;
- Филе сельди – 200 г;
- Горчица в зернах – 1 ч. л;
- Сметана – 1 ст. л;
- Майонез – 1 ст. л;
- Зеленый лук, укроп – по вкусу;
- Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить салат со свеклой и сельдью
- Натереть свеклу. Яйца, огурцы и селедку нарезать кубиком.
- Добавить измельченный зеленый лук и укроп.
- Заправить горчицей, сметаной и майонезом. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.