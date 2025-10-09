Укр

Почти как "Шуба", но готовится проще: рецепт салата со свеклой и селедкой

Наталья Граковская
Читати українською
Новый салат со свеклой и селедкой
Новый салат со свеклой и селедкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Салат готовится за 15 минут

Этот салат со свеклой и селедкой чем-то напоминает знакомую всем "Шубу", но имеет свой особый характер. Готовить его значительно проще — не нужно выкладывать продукты слоями, достаточно просто нарезать их и смешать в одной миске. Особый вкус и пикантность салату добавляет заправка из майонеза и горчицы. Идеальный вариант блюда, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на долгие и сложные приготовления.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка olga_riabenko.

Ингредиенты

  • Вареная свекла (небольшая) — 4 шт;
  • Вареные яйца — 4 шт;
  • Соленые огурцы – 4 шт;
  • Филе сельди – 200 г;
  • Горчица в зернах – 1 ч. л;
  • Сметана – 1 ст. л;
  • Майонез – 1 ст. л;
  • Зеленый лук, укроп – по вкусу;
  • Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат со свеклой и сельдью

  1. Натереть свеклу. Яйца, огурцы и селедку нарезать кубиком.
  2. Добавить измельченный зеленый лук и укроп.
  3. Заправить горчицей, сметаной и майонезом. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
