Почти как "Шуба", но готовится проще: рецепт салата со свеклой и селедкой

Салат готовится за 15 минут

Этот салат со свеклой и селедкой чем-то напоминает знакомую всем "Шубу", но имеет свой особый характер. Готовить его значительно проще — не нужно выкладывать продукты слоями, достаточно просто нарезать их и смешать в одной миске. Особый вкус и пикантность салату добавляет заправка из майонеза и горчицы. Идеальный вариант блюда, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на долгие и сложные приготовления.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка olga_riabenko.

Ингредиенты

Вареная свекла (небольшая) — 4 шт;

Вареные яйца — 4 шт;

Соленые огурцы – 4 шт;

Филе сельди – 200 г;

Горчица в зернах – 1 ч. л;

Сметана – 1 ст. л;

Майонез – 1 ст. л;

Зеленый лук, укроп – по вкусу;

Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат со свеклой и сельдью