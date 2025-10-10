Укр

Нежная, ароматная и невероятно красивая: рецепт творожной запеканки с тыквой

Наталья Граковская
Сырно-тыквенная запеканка
Сырно-тыквенная запеканка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Приготовить идеальную тыквенную запеканку очень просто

Осень – лучшее время для вкусных и ароматных блюд из тыквы. В этой нежной запеканке сочетается кремовая творожная основа и яркий тыквенный слой с легкой ноткой корицы. Она получается не только вкусной, но и очень красивой благодаря контрасту двух цветов.

Рецептом поделилась фудблогерка katia_cooking. Эта творожно-тыквенная запеканка – идеальный десерт или полезный завтрак, который понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

Для творожного слоя:

  • Творог – 550 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 80 г
  • Ваниль – 1 ч. л.
  • Крахмал – 20 г
  • Греческий йогурт (сметана) – 100 г
  • Мак – 2-3 ст. л. (по желанию)

Для тыквенного слоя:

  • Тыква – 450 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Крахмал – 50 г

Приготовление

  1. Тыкву очищаем, нарезаем небольшими кусочками и запекаем до мягкости.
  2. Соединяем творог, яйца, сахар, ваниль, крахмал, йогурт и мак. Перебиваем блендером до однородной кремовой смеси.
  3. В другой емкости соединяем запеченную тыкву, яйца, крахмал и корицу и при необходимости добавляем еще немного сахара или пудры, и перебиваем блендером до однородности.
  4. Форму для запекания застилаем пергаментом и поочередно выкладываем (по одной столовой ложке) белую и тыквенную массу.
  5. Выпекаем при температуре 160–170 °С около 1 часа. Перед подачей даем немного остыть.
