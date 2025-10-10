Нежная, ароматная и невероятно красивая: рецепт творожной запеканки с тыквой

Приготовить идеальную тыквенную запеканку очень просто

Осень – лучшее время для вкусных и ароматных блюд из тыквы. В этой нежной запеканке сочетается кремовая творожная основа и яркий тыквенный слой с легкой ноткой корицы. Она получается не только вкусной, но и очень красивой благодаря контрасту двух цветов.

Рецептом поделилась фудблогерка katia_cooking. Эта творожно-тыквенная запеканка – идеальный десерт или полезный завтрак, который понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

Для творожного слоя:

Творог – 550 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 80 г

Ваниль – 1 ч. л.

Крахмал – 20 г

Греческий йогурт (сметана) – 100 г

Мак – 2-3 ст. л. (по желанию)

Для тыквенного слоя:

Тыква – 450 г

Яйца – 1 шт.

Корица – 1 ч. л.

Крахмал – 50 г

Приготовление