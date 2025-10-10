Нежная, ароматная и невероятно красивая: рецепт творожной запеканки с тыквой
-
-
Читати українською
Приготовить идеальную тыквенную запеканку очень просто
Осень – лучшее время для вкусных и ароматных блюд из тыквы. В этой нежной запеканке сочетается кремовая творожная основа и яркий тыквенный слой с легкой ноткой корицы. Она получается не только вкусной, но и очень красивой благодаря контрасту двух цветов.
Рецептом поделилась фудблогерка katia_cooking. Эта творожно-тыквенная запеканка – идеальный десерт или полезный завтрак, который понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
Для творожного слоя:
- Творог – 550 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 80 г
- Ваниль – 1 ч. л.
- Крахмал – 20 г
- Греческий йогурт (сметана) – 100 г
- Мак – 2-3 ст. л. (по желанию)
Для тыквенного слоя:
- Тыква – 450 г
- Яйца – 1 шт.
- Корица – 1 ч. л.
- Крахмал – 50 г
Приготовление
- Тыкву очищаем, нарезаем небольшими кусочками и запекаем до мягкости.
- Соединяем творог, яйца, сахар, ваниль, крахмал, йогурт и мак. Перебиваем блендером до однородной кремовой смеси.
- В другой емкости соединяем запеченную тыкву, яйца, крахмал и корицу и при необходимости добавляем еще немного сахара или пудры, и перебиваем блендером до однородности.
- Форму для запекания застилаем пергаментом и поочередно выкладываем (по одной столовой ложке) белую и тыквенную массу.
- Выпекаем при температуре 160–170 °С около 1 часа. Перед подачей даем немного остыть.