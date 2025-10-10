Ніжна, ароматна й неймовірно красива: рецепт сирної запіканки з гарбузом
Приготувати ідеальну гарбузову запіканку дуже просто
Осінь — найкращий час для смачних та ароматних страв із гарбуза. Ця ніжна запіканка поєднує кремову сирну основу та яскравий гарбузовий шар із легкою ноткою кориці. Вона виходить не лише смачною, а й дуже гарною — завдяки контрасту двох кольорів.
Рецептом поділилася фудблогерка katia_cooking. Ця сирно-гарбузова запіканка — ідеальний десерт або корисний сніданок, який смакуватиме як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
Для сирного шару:
- Кисломолочний сир – 550 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 80 г
- Ваніль – 1 ч. л.
- Крохмаль – 20 г
- Грецький йогурт (сметана) – 100 г
- Мак – 2-3 ст. л. (за бажанням)
Для гарбузового шару:
- Гарбуз – 450 г
- Яйця – 1 шт.
- Кориця – 1 ч. л.
- Крохмаль – 50 г
Приготування
- Гарбуз очищаємо, нарізаємо невеликими шматочками та запікаємо до м'якості.
- Поєднуємо кисломолочний сир, яйця, цукор, ваніль, крохмаль, йогурт і мак. Перебиваємо блендером до однорідної кремової консистенції.
- В іншій ємності поєднуємо запечений гарбуз, яйця, крохмаль і корицю та за потреби додаємо ще трохи цукру або пудри, і перебиваємо блендером до однорідності.
- Форму для запікання застеляємо пергаментом і почергово викладаємо (по одній столовій ложці) білу та гарбузову масу.
- Випікаємо при температурі 160–170 °С близько 1 години. Перед подачею даємо трохи охолонути.