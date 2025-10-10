Рус

Ніжна, ароматна й неймовірно красива: рецепт сирної запіканки з гарбузом

Наталя Граковська
Сирно-гарбузова запіканка
Сирно-гарбузова запіканка. Фото Колаж "Телеграфу"

Приготувати ідеальну гарбузову запіканку дуже просто

Осінь — найкращий час для смачних та ароматних страв із гарбуза. Ця ніжна запіканка поєднує кремову сирну основу та яскравий гарбузовий шар із легкою ноткою кориці. Вона виходить не лише смачною, а й дуже гарною — завдяки контрасту двох кольорів.

Рецептом поділилася фудблогерка katia_cooking. Ця сирно-гарбузова запіканка — ідеальний десерт або корисний сніданок, який смакуватиме як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

Для сирного шару:

  • Кисломолочний сир – 550 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 80 г
  • Ваніль – 1 ч. л.
  • Крохмаль – 20 г
  • Грецький йогурт (сметана) – 100 г
  • Мак – 2-3 ст. л. (за бажанням)

Для гарбузового шару:

  • Гарбуз – 450 г
  • Яйця – 1 шт.
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Крохмаль – 50 г

Приготування

  1. Гарбуз очищаємо, нарізаємо невеликими шматочками та запікаємо до м'якості.
  2. Поєднуємо кисломолочний сир, яйця, цукор, ваніль, крохмаль, йогурт і мак. Перебиваємо блендером до однорідної кремової консистенції.
  3. В іншій ємності поєднуємо запечений гарбуз, яйця, крохмаль і корицю та за потреби додаємо ще трохи цукру або пудри, і перебиваємо блендером до однорідності.
  4. Форму для запікання застеляємо пергаментом і почергово викладаємо (по одній столовій ложці) білу та гарбузову масу.
  5. Випікаємо при температурі 160–170 °С близько 1 години. Перед подачею даємо трохи охолонути.
#Гарбуз #Випічка #Десерт #Запіканка