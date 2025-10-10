Ніжна, ароматна й неймовірно красива: рецепт сирної запіканки з гарбузом

Приготувати ідеальну гарбузову запіканку дуже просто

Осінь — найкращий час для смачних та ароматних страв із гарбуза. Ця ніжна запіканка поєднує кремову сирну основу та яскравий гарбузовий шар із легкою ноткою кориці. Вона виходить не лише смачною, а й дуже гарною — завдяки контрасту двох кольорів.

Рецептом поділилася фудблогерка katia_cooking. Ця сирно-гарбузова запіканка — ідеальний десерт або корисний сніданок, який смакуватиме як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

Для сирного шару:

Кисломолочний сир – 550 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 80 г

Ваніль – 1 ч. л.

Крохмаль – 20 г

Грецький йогурт (сметана) – 100 г

Мак – 2-3 ст. л. (за бажанням)

Для гарбузового шару:

Гарбуз – 450 г

Яйця – 1 шт.

Кориця – 1 ч. л.

Крохмаль – 50 г

Приготування