Ведро грибов можно очистить за считанные минуты: украинка показала лайфхак с маслятами
Осенью грибники сталкиваются с проблемой: как быстро и эффективно очистить лесные грибы от земли, песка и мусора
Радость от сбора большого количества грибов обычно омрачается необходимостью их чистить. Грязь и песок въедаются в шляпки и ножки, потому на очистку уходит много времени и воды. Но быстро очистить грибы поможет простой лайфхак с солью.
Пользовательница TikTok olenka.4.5.0 продемонстрировала, как справиться с целым ведром свежесобранных грибов за считанные минуты.
Пошаговая техника
- Возьмите большую миску или контейнер и высыпьте в нее грибы.
- Щедро посыпьте грибы обычной солью, залейте кипятком и перемешайте.
- Спустя 15 минут промойте грибы 2 раза, после чего они будут готовы для приготовления.
Автор видео отмечает, что никогда не снимает шкурку с грибов и консервирует их целиком.
Почему это работает
Соль действует как натуральный абразив и абсорбент. Ее кристаллы механически счищают грязь, а химические свойства соли помогают вытягивать влагу из поверхности гриба, делая кожицу менее липкой. Кроме того, соль связывает мелкие частицы грязи, такие как песок или земля, и облегчает их смывание водой.
