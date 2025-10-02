Ведро грибов можно очистить за считанные минуты: украинка показала лайфхак с маслятами

Осенью грибники сталкиваются с проблемой: как быстро и эффективно очистить лесные грибы от земли, песка и мусора

Радость от сбора большого количества грибов обычно омрачается необходимостью их чистить. Грязь и песок въедаются в шляпки и ножки, потому на очистку уходит много времени и воды. Но быстро очистить грибы поможет простой лайфхак с солью.

Пользовательница TikTok olenka.4.5.0 продемонстрировала, как справиться с целым ведром свежесобранных грибов за считанные минуты.

Пошаговая техника

Возьмите большую миску или контейнер и высыпьте в нее грибы. Щедро посыпьте грибы обычной солью, залейте кипятком и перемешайте. Спустя 15 минут промойте грибы 2 раза, после чего они будут готовы для приготовления.

Автор видео отмечает, что никогда не снимает шкурку с грибов и консервирует их целиком.

Почему это работает

Соль действует как натуральный абразив и абсорбент. Ее кристаллы механически счищают грязь, а химические свойства соли помогают вытягивать влагу из поверхности гриба, делая кожицу менее липкой. Кроме того, соль связывает мелкие частицы грязи, такие как песок или земля, и облегчает их смывание водой.

