В таком виде тыкву будут есть даже дети: такие цукаты вы приготовите на раз-два (видео)

Прекрасный способ сохранить тыкву

Тыква – это не только яркий осенний овощ, но и настоящая основа для множества вкусных блюд. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и другие соленые блюда, например, тыква по-итальянски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить сладкую вкусность – цукаты из тыквы, которые станут отличным десертом или дополнением к чаю. Этот рецепт прост, ароматен и позволяет сохранить тыкву на более долгое время в виде полезных цукатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить цукаты из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 2 кг;

сахар — 600 г;

ванильный сахар – 1 пакет;

вода — 200 мл;

бадьян — 1 шт.;

корица — 2 палочки;

цедра лимона – 1 шт. + сок;

цедра апельсина – 1 шт. + 1/2 сек;

сахарная пудра – 1 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

Способ приготовления: