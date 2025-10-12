В таком виде тыкву будут есть даже дети: такие цукаты вы приготовите на раз-два (видео)
-
-
Прекрасный способ сохранить тыкву
Тыква – это не только яркий осенний овощ, но и настоящая основа для множества вкусных блюд. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и другие соленые блюда, например, тыква по-итальянски.
Но сегодня мы предлагаем приготовить сладкую вкусность – цукаты из тыквы, которые станут отличным десертом или дополнением к чаю. Этот рецепт прост, ароматен и позволяет сохранить тыкву на более долгое время в виде полезных цукатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить цукаты из тыквы
Ингредиенты:
- тыква – 2 кг;
- сахар — 600 г;
- ванильный сахар – 1 пакет;
- вода — 200 мл;
- бадьян — 1 шт.;
- корица — 2 палочки;
- цедра лимона – 1 шт. + сок;
- цедра апельсина – 1 шт. + 1/2 сек;
- сахарная пудра – 1 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать тыкву небольшими кубиками.
- Залить воду в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар, бадьян, корицу и довести до кипения.
- Добавить цедру и сок лимона и апельсина, перемешать
- Опустить тыкву в сироп и варить на слабом огне 15-20 минут до мягкости.
- Вынуть тыкву, дать стечь сиропу.
- Выложить на пергамент и высушить в духовке при 50-60°C до полной сухости.
- Обсыпать сахарной пудрой и крахмалом.