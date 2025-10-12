Укр

В таком виде тыкву будут есть даже дети: такие цукаты вы приготовите на раз-два (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сладко, ярко, просто, вкусно
Сладко, ярко, просто, вкусно. Фото instagram.com

Прекрасный способ сохранить тыкву

Тыква – это не только яркий осенний овощ, но и настоящая основа для множества вкусных блюд. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и другие соленые блюда, например, тыква по-итальянски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить сладкую вкусность – цукаты из тыквы, которые станут отличным десертом или дополнением к чаю. Этот рецепт прост, ароматен и позволяет сохранить тыкву на более долгое время в виде полезных цукатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить цукаты из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква – 2 кг;
  • сахар — 600 г;
  • ванильный сахар – 1 пакет;
  • вода — 200 мл;
  • бадьян — 1 шт.;
  • корица — 2 палочки;
  • цедра лимона – 1 шт. + сок;
  • цедра апельсина – 1 шт. + 1/2 сек;
  • сахарная пудра – 1 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать тыкву небольшими кубиками.
  2. Залить воду в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар, бадьян, корицу и довести до кипения.
  3. Добавить цедру и сок лимона и апельсина, перемешать
  4. Опустить тыкву в сироп и варить на слабом огне 15-20 минут до мягкости.
  5. Вынуть тыкву, дать стечь сиропу.
  6. Выложить на пергамент и высушить в духовке при 50-60°C до полной сухости.
  7. Обсыпать сахарной пудрой и крахмалом.
Теги:
#Тыква #Цукаты #Готовим дома