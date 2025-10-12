У такому вигляді гарбуз їстимуть навіть діти: такі цукати ви приготуєте на раз-два (відео)

Чудовий спосіб зберегти гарбуз

Гарбуз — це не лише яскравий осінній овоч, а й справжня основа для безлічі смачних страв. З нього готують гарніри, супи, запіканки та інші солоні страви, наприклад, гарбуз по-італійськи.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати солодку смакоту — цукати з гарбуза, які стануть чудовим десертом або доповненням до чаю. Цей рецепт простий, ароматний та дозволяє зберегти гарбуз на довший час у вигляді корисних цукатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати цукати з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз — 2 кг;

цукор — 600 г;

ванільний цукор — 1 пакет;

вода — 200 мл;

бад'ян — 1 шт.;

кориця — 2 палички;

цедра лимона — 1 шт. + сік;

цедра апельсина — 1 шт. + 1/2 сік;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.;

Спосіб приготування: