У такому вигляді гарбуз їстимуть навіть діти: такі цукати ви приготуєте на раз-два (відео)

Марія Швець
Солодко, яскраво, просто, смачно. Фото instagram.com

Чудовий спосіб зберегти гарбуз

Гарбуз — це не лише яскравий осінній овоч, а й справжня основа для безлічі смачних страв. З нього готують гарніри, супи, запіканки та інші солоні страви, наприклад, гарбуз по-італійськи.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати солодку смакоту — цукати з гарбуза, які стануть чудовим десертом або доповненням до чаю. Цей рецепт простий, ароматний та дозволяє зберегти гарбуз на довший час у вигляді корисних цукатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати цукати з гарбуза

Інгредієнти:

  • гарбуз — 2 кг;
  • цукор — 600 г;
  • ванільний цукор — 1 пакет;
  • вода — 200 мл;
  • бад'ян — 1 шт.;
  • кориця — 2 палички;
  • цедра лимона — 1 шт. + сік;
  • цедра апельсина — 1 шт. + 1/2 сік;
  • цукрова пудра — 1 ст. л.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати гарбуз невеликими кубиками.
  2. Залити воду в каструлю, додати цукор, ванільний цукор, бадьян, корицю та довести до кипіння.
  3. Додати цедру та сік лимона та апельсина, перемішати
  4. Опустити гарбуз у сироп і варити на слабкому вогні 15-20 хвилин|мінути| до м'якості.
  5. Вийняти гарбуз, дати стекти сиропу.
  6. Викласти на пергамент і висушити в духовці при 50-60 ° C до сухості.
  7. Обсипати цукровою пудрою та крохмалем.
