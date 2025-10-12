У такому вигляді гарбуз їстимуть навіть діти: такі цукати ви приготуєте на раз-два (відео)
Чудовий спосіб зберегти гарбуз
Гарбуз — це не лише яскравий осінній овоч, а й справжня основа для безлічі смачних страв. З нього готують гарніри, супи, запіканки та інші солоні страви, наприклад, гарбуз по-італійськи.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати солодку смакоту — цукати з гарбуза, які стануть чудовим десертом або доповненням до чаю. Цей рецепт простий, ароматний та дозволяє зберегти гарбуз на довший час у вигляді корисних цукатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати цукати з гарбуза
Інгредієнти:
- гарбуз — 2 кг;
- цукор — 600 г;
- ванільний цукор — 1 пакет;
- вода — 200 мл;
- бад'ян — 1 шт.;
- кориця — 2 палички;
- цедра лимона — 1 шт. + сік;
- цедра апельсина — 1 шт. + 1/2 сік;
- цукрова пудра — 1 ст. л.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати гарбуз невеликими кубиками.
- Залити воду в каструлю, додати цукор, ванільний цукор, бадьян, корицю та довести до кипіння.
- Додати цедру та сік лимона та апельсина, перемішати
- Опустити гарбуз у сироп і варити на слабкому вогні 15-20 хвилин|мінути| до м'якості.
- Вийняти гарбуз, дати стекти сиропу.
- Викласти на пергамент і висушити в духовці при 50-60 ° C до сухості.
- Обсипати цукровою пудрою та крохмалем.