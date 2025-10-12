Что добавить в кляр, чтобы он был золотистый и не отпадал: секрет в одном ингредиенте

Рецепт кляра, который держится на всем, от курицы до овощей

Кляр помогает сделать блюда сочными, хрустящими и аппетитными. Однако многие сталкиваются с проблемой — кляр сползает с продуктов и остается на сковородке, портя вид блюда и усложняя процесс жарки. Но есть простой рецепт универсального кляра, который крепко держится на мясе, рыбе или овощах, создавая идеальную золотистую корочку.

Этим рецептом в TikTok поделилась фудблогерка Алена Карпюк. Приготовленный таким образом кляр подходит для любых продуктов – от мяса до овощей.

Ингредиенты:

2 средние луковицы

2 яйца

4-5 ст. л. муки

1 ст. л. майонеза

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление: