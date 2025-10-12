Укр

Что добавить в кляр, чтобы он был золотистый и не отпадал: секрет в одном ингредиенте

Наталья Граковская
Читати українською
Универсальный кляр
Универсальный кляр. Фото Freepik

Рецепт кляра, который держится на всем, от курицы до овощей

Кляр помогает сделать блюда сочными, хрустящими и аппетитными. Однако многие сталкиваются с проблемой — кляр сползает с продуктов и остается на сковородке, портя вид блюда и усложняя процесс жарки. Но есть простой рецепт универсального кляра, который крепко держится на мясе, рыбе или овощах, создавая идеальную золотистую корочку.

Этим рецептом в TikTok поделилась фудблогерка Алена Карпюк. Приготовленный таким образом кляр подходит для любых продуктов – от мяса до овощей.

Ингредиенты:

  • 2 средние луковицы
  • 2 яйца
  • 4-5 ст. л. муки
  • 1 ст. л. майонеза
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Измельчите лук в блендере до состояния пюре.
  2. К измельченному луку добавьте 2 яйца и майонез, перемешайте до однородной массы.
  3. Всыпьте муку и тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Консистенция кляра должна напоминать густую сметану.
  4. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Обваляйте мясо, рыбу или печень в кляре и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
