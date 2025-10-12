Что добавить в кляр, чтобы он был золотистый и не отпадал: секрет в одном ингредиенте
Рецепт кляра, который держится на всем, от курицы до овощей
Кляр помогает сделать блюда сочными, хрустящими и аппетитными. Однако многие сталкиваются с проблемой — кляр сползает с продуктов и остается на сковородке, портя вид блюда и усложняя процесс жарки. Но есть простой рецепт универсального кляра, который крепко держится на мясе, рыбе или овощах, создавая идеальную золотистую корочку.
Этим рецептом в TikTok поделилась фудблогерка Алена Карпюк. Приготовленный таким образом кляр подходит для любых продуктов – от мяса до овощей.
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы
- 2 яйца
- 4-5 ст. л. муки
- 1 ст. л. майонеза
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Измельчите лук в блендере до состояния пюре.
- К измельченному луку добавьте 2 яйца и майонез, перемешайте до однородной массы.
- Всыпьте муку и тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Консистенция кляра должна напоминать густую сметану.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Обваляйте мясо, рыбу или печень в кляре и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.