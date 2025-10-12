Що додати до кляру, щоб він був золотистий та не відпадав: секрет в одному інгредієнті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт кляру, який тримається на всьому, від курки до овочів
Кляр допомагає зробити страви соковитими, хрусткими та апетитними. Проте багато хто стикається з проблемою — кляр сповзає з продуктів і залишається на сковорідці, псуючи вигляд страви та ускладнюючи процес смаження. Однак є простий рецепт універсального кляру, який міцно тримається на м’ясі, рибі чи овочах, створюючи ідеальну золотисту скоринку.
Цим рецептом у TikTok поділилася фудблогерка Альона Карпюк. Приготований у такий спосіб кляр підходить для будь-яких продуктів — від м'яса до овочів.
Інгредієнти:
- 2 середні цибулини
- 2 яйця
- 4-5 ст. ложок борошна
- 1 ст. ложка майонезу
- Сіль — на смак
- Чорний мелений перець — на смак
Приготування:
- Подрібніть цибулю в блендері до стану пюре.
- До подрібненої цибулі додайте 2 яйця та майонез, перемішайте до однорідної маси.
- Всипте борошно і ретельно розмішайте, щоб не було грудочок. Консистенція кляру має нагадувати густу сметану.
- Посоліть і поперчіть до свого смаку.
- Обваляйте м’ясо, рибу чи печінку в клярі та обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.