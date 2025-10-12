Що додати до кляру, щоб він був золотистий та не відпадав: секрет в одному інгредієнті

Рецепт кляру, який тримається на всьому, від курки до овочів

Кляр допомагає зробити страви соковитими, хрусткими та апетитними. Проте багато хто стикається з проблемою — кляр сповзає з продуктів і залишається на сковорідці, псуючи вигляд страви та ускладнюючи процес смаження. Однак є простий рецепт універсального кляру, який міцно тримається на м’ясі, рибі чи овочах, створюючи ідеальну золотисту скоринку.

Цим рецептом у TikTok поділилася фудблогерка Альона Карпюк. Приготований у такий спосіб кляр підходить для будь-яких продуктів — від м'яса до овочів.

Інгредієнти:

2 середні цибулини

2 яйця

4-5 ст. ложок борошна

1 ст. ложка майонезу

Сіль — на смак

Чорний мелений перець — на смак

Приготування: