Що додати до кляру, щоб він був золотистий та не відпадав: секрет в одному інгредієнті

Наталя Граковська
Універсальний кляр
Універсальний кляр. Фото Freepik

Рецепт кляру, який тримається на всьому, від курки до овочів

Кляр допомагає зробити страви соковитими, хрусткими та апетитними. Проте багато хто стикається з проблемою — кляр сповзає з продуктів і залишається на сковорідці, псуючи вигляд страви та ускладнюючи процес смаження. Однак є простий рецепт універсального кляру, який міцно тримається на м’ясі, рибі чи овочах, створюючи ідеальну золотисту скоринку.

Цим рецептом у TikTok поділилася фудблогерка Альона Карпюк. Приготований у такий спосіб кляр підходить для будь-яких продуктів — від м'яса до овочів.

Інгредієнти:

  • 2 середні цибулини
  • 2 яйця
  • 4-5 ст. ложок борошна
  • 1 ст. ложка майонезу
  • Сіль — на смак
  • Чорний мелений перець — на смак

Приготування:

  1. Подрібніть цибулю в блендері до стану пюре.
  2. До подрібненої цибулі додайте 2 яйця та майонез, перемішайте до однорідної маси.
  3. Всипте борошно і ретельно розмішайте, щоб не було грудочок. Консистенція кляру має нагадувати густу сметану.
  4. Посоліть і поперчіть до свого смаку.
  5. Обваляйте м’ясо, рибу чи печінку в клярі та обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.
