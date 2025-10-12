Бюджетный и вкусный салат из свеклы: простой рецепт
Этот салат готовится буквально за несколько минут
Свекольные салаты всегда украшают стол — они яркие, полезные и недорогие. Этот вариант особенно вкусный благодаря заправке с горчицей и медом. Такой салат за несколько минут можно приготовить и в будни, и к праздничному столу.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале Panna Lesia.
Ингредиенты
- Свекла — 2 шт.
- Яйца (белки) — 2 шт.
- Соленые (или маринованные) огурцы — 2 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Фасоль консервированная — 1 банка
- Соль по вкусу
Для заправки:
- Растительное масло — 2-3 ст. л.
- Желтки — 2 шт.
- Уксус яблочный — 1 ч. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
Как приготовить салат из свеклы с огурцами и фасолью
- Отварную свеклу натереть на терке или нарезать кубиками (как больше нравится).
- Из двух отварных яиц отделить желтки (они понадобятся для заправки) и нарезать белки как свеклу.
- Два соленых или маринованных огурца нарезать тонкими полосками или кубиками.
- Одну красную салатную луковицу мелко нарезать.
- В миску добавить нарезанную свеклу, белки, огурцы и лук.
- Добавить одну банку фасоли. Салат немного посолить по вкусу (учитывая соль в огурцах и фасоли). Перемешать.
- Для заправки к желткам добавить растительное масло, уксус, горчицу, мед. Все ингредиенты тщательно взбить до однородной густой массы.
- Отправить приготовленный соус в салат и перемешать.