Бюджетный и вкусный салат из свеклы: простой рецепт

Этот салат готовится буквально за несколько минут

Свекольные салаты всегда украшают стол — они яркие, полезные и недорогие. Этот вариант особенно вкусный благодаря заправке с горчицей и медом. Такой салат за несколько минут можно приготовить и в будни, и к праздничному столу.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Panna Lesia.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт.

Яйца (белки) — 2 шт.

Соленые (или маринованные) огурцы — 2 шт.

Лук красный — 1 шт.

Фасоль консервированная — 1 банка

Соль по вкусу

Для заправки:

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Желтки — 2 шт.

Уксус яблочный — 1 ч. л.

Горчица — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Как приготовить салат из свеклы с огурцами и фасолью