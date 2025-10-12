Укр

Бюджетный и вкусный салат из свеклы: простой рецепт

Наталья Граковская
Свекольный салат с фасолью и огурцами
Свекольный салат с фасолью и огурцами. Фото Скриншот YouTube

Этот салат готовится буквально за несколько минут

Свекольные салаты всегда украшают стол — они яркие, полезные и недорогие. Этот вариант особенно вкусный благодаря заправке с горчицей и медом. Такой салат за несколько минут можно приготовить и в будни, и к праздничному столу.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Panna Lesia.

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт.
  • Яйца (белки) — 2 шт.
  • Соленые (или маринованные) огурцы — 2 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Фасоль консервированная — 1 банка
  • Соль по вкусу

Для заправки:

  • Растительное масло — 2-3 ст. л.
  • Желтки — 2 шт.
  • Уксус яблочный — 1 ч. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.

Как приготовить салат из свеклы с огурцами и фасолью

  1. Отварную свеклу натереть на терке или нарезать кубиками (как больше нравится).
  2. Из двух отварных яиц отделить желтки (они понадобятся для заправки) и нарезать белки как свеклу.
  3. Два соленых или маринованных огурца нарезать тонкими полосками или кубиками.
  4. Одну красную салатную луковицу мелко нарезать.
  5. В миску добавить нарезанную свеклу, белки, огурцы и лук.
  6. Добавить одну банку фасоли. Салат немного посолить по вкусу (учитывая соль в огурцах и фасоли). Перемешать.
  7. Для заправки к желткам добавить растительное масло, уксус, горчицу, мед. Все ингредиенты тщательно взбить до однородной густой массы.
  8. Отправить приготовленный соус в салат и перемешать.
#Свекла #Рецепты #Салаты #Фасоль #Огурцы