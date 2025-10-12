Бюджетний та смачний салат із буряка: простий рецепт

Цей салат готується буквально за кілька хвилин

Бурякові салати завжди прикрашають стіл — вони яскраві, корисні та недорогі. Цей варіант особливо смачний завдяки заправці з гірчицею та медом. Такий салат за кілька хвилин можна приготувати і в будні, і до святкового столу.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia.

Інгредієнти

Буряк — 2 шт.

Яйця (білки) – 2 шт.

Солоні (або мариновані) огірки — 2 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Квасоля консервована — 1 банка

Сіль на смак

Для заправки:

Рослинна олія — 2-3 ст. л.

Жовтки – 2 шт.

Оцет яблучний – 1 ч. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Як приготувати салат з буряка з огірками та квасолею