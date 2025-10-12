Рус

Бюджетний та смачний салат із буряка: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Буряковий салат з квасолею та огірками
Буряковий салат з квасолею та огірками. Фото Скріншот YouTube

Цей салат готується буквально за кілька хвилин

Бурякові салати завжди прикрашають стіл — вони яскраві, корисні та недорогі. Цей варіант особливо смачний завдяки заправці з гірчицею та медом. Такий салат за кілька хвилин можна приготувати і в будні, і до святкового столу.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia.

Інгредієнти

  • Буряк — 2 шт.
  • Яйця (білки) – 2 шт.
  • Солоні (або мариновані) огірки — 2 шт.
  • Цибуля червона — 1 шт.
  • Квасоля консервована — 1 банка
  • Сіль на смак

Для заправки:

  • Рослинна олія — 2-3 ст. л.
  • Жовтки – 2 шт.
  • Оцет яблучний – 1 ч. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.

Як приготувати салат з буряка з огірками та квасолею

  1. Відварний буряк натерти на тертці або нарізати кубиками (як більше подобається).
  2. З двох відварних яєць відокремити жовтки (вони знадобляться для заправки) та нарізати білки як буряк.
  3. Два солоні або мариновані огірки нарізати тонкими смужками або кубиками.
  4. Одну червону салатну цибулину дрібно нарізати.
  5. У миску додати нарізаний буряк, білки, огірки та цибулю.
  6. Додати одну банку квасолі. Салат трохи посолити до свого смаку (враховуючи сіль в огірках та квасолі). Перемішати.
  7. Для заправки до жовтків додати рослинну олію, оцет, гірчицю, мед. Всі інгредієнти ретельно збити до однорідної густої маси.
  8. Відправити приготований соус у салат та перемішати.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Салати #Квасоля #Огірки