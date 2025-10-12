Бюджетний та смачний салат із буряка: простий рецепт
Читать на русском
Цей салат готується буквально за кілька хвилин
Бурякові салати завжди прикрашають стіл — вони яскраві, корисні та недорогі. Цей варіант особливо смачний завдяки заправці з гірчицею та медом. Такий салат за кілька хвилин можна приготувати і в будні, і до святкового столу.
Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia.
Інгредієнти
- Буряк — 2 шт.
- Яйця (білки) – 2 шт.
- Солоні (або мариновані) огірки — 2 шт.
- Цибуля червона — 1 шт.
- Квасоля консервована — 1 банка
- Сіль на смак
Для заправки:
- Рослинна олія — 2-3 ст. л.
- Жовтки – 2 шт.
- Оцет яблучний – 1 ч. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
Як приготувати салат з буряка з огірками та квасолею
- Відварний буряк натерти на тертці або нарізати кубиками (як більше подобається).
- З двох відварних яєць відокремити жовтки (вони знадобляться для заправки) та нарізати білки як буряк.
- Два солоні або мариновані огірки нарізати тонкими смужками або кубиками.
- Одну червону салатну цибулину дрібно нарізати.
- У миску додати нарізаний буряк, білки, огірки та цибулю.
- Додати одну банку квасолі. Салат трохи посолити до свого смаку (враховуючи сіль в огірках та квасолі). Перемішати.
- Для заправки до жовтків додати рослинну олію, оцет, гірчицю, мед. Всі інгредієнти ретельно збити до однорідної густої маси.
- Відправити приготований соус у салат та перемішати.