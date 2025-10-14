Салат "Женская фиеста" — легкий, праздничный и очень вкусный
Идеальный рецепт, когда хочется удивить семью, не тратя на кухне много времени и усилий
Салат "Женская фиеста" — это вкусное сочетание крабовых палочек, ананасов, сыра и яиц. Он получается нежный, легкий и при этом питательный. Такой салат можно готовить в любое время года — на праздничный стол или просто к ужину.
Рецептом салата разделились на странице liliya_albota в TikTok. Готовится он быстро, а выходит не хуже, чем в ресторане.
Ингредиенты
200 г крабовых палочек
6 вареных яиц
1 банка кукурузы
150 г сыра
1 банка ананасов
2-3 ст. л. майонеза
Как приготовить салат "Женская фиеста"
- Нарежьте крабовые палочки соломкой или кубиками.
- Яйца и сыр натрите на крупной терке и добавьте к крабовым палочкам.
- Сцеженные ананасы и кукурузу добавьте к другим ингредиентам.
- Добавьте майонез и перемешайте салат.