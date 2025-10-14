Салат "Женская фиеста" — легкий, праздничный и очень вкусный

Идеальный рецепт, когда хочется удивить семью, не тратя на кухне много времени и усилий

Салат "Женская фиеста" — это вкусное сочетание крабовых палочек, ананасов, сыра и яиц. Он получается нежный, легкий и при этом питательный. Такой салат можно готовить в любое время года — на праздничный стол или просто к ужину.

Рецептом салата разделились на странице liliya_albota в TikTok. Готовится он быстро, а выходит не хуже, чем в ресторане.

Ингредиенты

200 г крабовых палочек

6 вареных яиц

1 банка кукурузы

150 г сыра

1 банка ананасов

2-3 ст. л. майонеза

Как приготовить салат "Женская фиеста"