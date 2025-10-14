Салат "Жіноча фієста" — легкий, святковий і дуже смачний

Ідеальний рецепт, коли хочеться здивувати родину, не витрачаючи на кухні багато часу та зусиль

Салат "Жіноча фієста" — це смачне поєднання крабових паличок, ананасів, сиру та яєць. Він виходить ніжний, легкий і при цьому поживний. Такий салат можна готувати в будь-яку пору року — на святковий стіл або просто до вечері.

Рецептом салату поділилися на сторінці liliya_albota в TikTok. Готується він швидко, а виходить не гіршим, ніж у ресторані.

Інгредієнти

200 г крабових паличок

6 варених яєць

1 банка кукурудзи

150 г сиру

1 банка ананасів

2-3 ст. л. майонезу

Як приготувати салат "Жіноча фієста"