Салат "Жіноча фієста" — легкий, святковий і дуже смачний

Наталя Граковська
Салат з крабових паличок з ананасом
Салат з крабових паличок з ананасом. Фото Pinterest

Ідеальний рецепт, коли хочеться здивувати родину, не витрачаючи на кухні багато часу та зусиль

Салат "Жіноча фієста" — це смачне поєднання крабових паличок, ананасів, сиру та яєць. Він виходить ніжний, легкий і при цьому поживний. Такий салат можна готувати в будь-яку пору року — на святковий стіл або просто до вечері.

Рецептом салату поділилися на сторінці liliya_albota в TikTok. Готується він швидко, а виходить не гіршим, ніж у ресторані.

Інгредієнти

200 г крабових паличок

6 варених яєць

1 банка кукурудзи

150 г сиру

1 банка ананасів

2-3 ст. л. майонезу

Як приготувати салат "Жіноча фієста"

  1. Наріжте крабові палички соломкою чи кубиками.
  2. Яйця та твердий сир натріть на грубій тертці та додайте до крабових паличок.
  3. Зціджені ананаси та кукурудзу додайте до інших інгредієнтів.
  4. Додайте майонез та перемішайте салат.
