Салат "Жіноча фієста" — легкий, святковий і дуже смачний
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний рецепт, коли хочеться здивувати родину, не витрачаючи на кухні багато часу та зусиль
Салат "Жіноча фієста" — це смачне поєднання крабових паличок, ананасів, сиру та яєць. Він виходить ніжний, легкий і при цьому поживний. Такий салат можна готувати в будь-яку пору року — на святковий стіл або просто до вечері.
Рецептом салату поділилися на сторінці liliya_albota в TikTok. Готується він швидко, а виходить не гіршим, ніж у ресторані.
Інгредієнти
200 г крабових паличок
6 варених яєць
1 банка кукурудзи
150 г сиру
1 банка ананасів
2-3 ст. л. майонезу
Як приготувати салат "Жіноча фієста"
- Наріжте крабові палички соломкою чи кубиками.
- Яйця та твердий сир натріть на грубій тертці та додайте до крабових паличок.
- Зціджені ананаси та кукурудзу додайте до інших інгредієнтів.
- Додайте майонез та перемішайте салат.