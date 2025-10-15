Укр

Если приготовили все из тыквы – приготовьте этот десерт: рецепт вкусного крем-брюле (видео)

Мария Швец
Фото instagram.com

Сливочный крем под хрустящей карамельной тыквенной корочкой

Тыква — универсальный овощ, широко используемый в приготовлении блюд от супов к десертам. Его совмещают с нутом, сливками или специями для создания нежных кремовых текстур.

Популярный тыквенный гарнир или пюре прекрасно подходит для ужина, а сладкие десерты с ним становятся любимым осенним лакомством. Сегодня мы предлагаем приготовить изысканное тыквенное крем-брюле с нежным сливочным вкусом и ароматом ванили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "o_gorodnik".

Как приготовить тыквенное крем-брюле

Ингредиенты:

  • тыквенная мякоть запеченная — 250 г;
  • яичные желтки – 70 г;
  • сливки 30% — 500 г;
  • сахар — 100 + 50 г;
  • стручок ванили — 1 шт.;

Способ приготовления:

  1. Разрезать тыкву пополам, смазать растительным маслом и запекать при 170°С до мягкости.
  2. Взбить в блендере тыкву, сливки, семена ванили и 100 г сахара до однородности, перелить в кастрюлю и довести до кипения.
  3. Смешать желтки с оставшимися сахарами и постепенно влить горячую тыквенную массу.
  4. Перетереть смесь через мелкое сито.
  5. Разлить по формам и поставить на противень, залить кипятком на 3/4 высоты форм.
  6. Запекать при 160 С 20-25 мин, дать остыть, присыпать сахаром и карамелизовать сверху.
