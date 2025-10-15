Если приготовили все из тыквы – приготовьте этот десерт: рецепт вкусного крем-брюле (видео)

Сливочный крем под хрустящей карамельной тыквенной корочкой

Тыква — универсальный овощ, широко используемый в приготовлении блюд от супов к десертам. Его совмещают с нутом, сливками или специями для создания нежных кремовых текстур.

Популярный тыквенный гарнир или пюре прекрасно подходит для ужина, а сладкие десерты с ним становятся любимым осенним лакомством. Сегодня мы предлагаем приготовить изысканное тыквенное крем-брюле с нежным сливочным вкусом и ароматом ванили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "o_gorodnik".

Как приготовить тыквенное крем-брюле

Ингредиенты:

тыквенная мякоть запеченная — 250 г;

яичные желтки – 70 г;

сливки 30% — 500 г;

сахар — 100 + 50 г;

стручок ванили — 1 шт.;

Способ приготовления: