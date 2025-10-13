Один ингредиент сделает картофельное пюре невероятным: что к нему добавить
Картофельное пюре получается легким и очень нежным
Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от запеченного картофеля до дерунов или нежных суфле. Ее универсальный вкус позволяет экспериментировать с приправами и сочетаниями.
Но сегодня мы предлагаем классику в изысканном варианте – картофельное пюре с мускатным орехом. Оно получается невероятно нежным, ароматным и станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить картофельное пюре с мускатным орехом
Ингредиенты:
- картофель отварной — 100 г;
- сливки 30% — 50-60 г;
- сливочное масло — 40 г;
- молоко – 25 г;
- мускатный орех молотый — щепотка;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить картофель, порезать одинаковыми кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости.
- Слить воду и подсушить картофель в кастрюле на слабом огне 2–3 минуты.
- Горячий картофель перетереть через сито, чтобы получить нежную текстуру без комочков.
- Добавить горячее молоко и аккуратно перемешать до однородности.
- В сковороде разогреть сливки с маслом, добавить картофель и мускатный орех, тщательно перемешать.
- Варить на минимальном огне до кремовой консистенции, попробовать и при необходимости подсолить.