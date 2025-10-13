Укр

Один ингредиент сделает картофельное пюре невероятным: что к нему добавить

Мария Швец
Универсальный гарнир с изюминкой почти ко всем блюдам
Универсальный гарнир с изюминкой почти ко всем блюдам

Картофельное пюре получается легким и очень нежным

Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от запеченного картофеля до дерунов или нежных суфле. Ее универсальный вкус позволяет экспериментировать с приправами и сочетаниями.

Но сегодня мы предлагаем классику в изысканном варианте – картофельное пюре с мускатным орехом. Оно получается невероятно нежным, ароматным и станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить картофельное пюре с мускатным орехом

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 100 г;
  • сливки 30% — 50-60 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • молоко – 25 г;
  • мускатный орех молотый — щепотка;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, порезать одинаковыми кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости.
  2. Слить воду и подсушить картофель в кастрюле на слабом огне 2–3 минуты.
  3. Горячий картофель перетереть через сито, чтобы получить нежную текстуру без комочков.
  4. Добавить горячее молоко и аккуратно перемешать до однородности.
  5. В сковороде разогреть сливки с маслом, добавить картофель и мускатный орех, тщательно перемешать.
  6. Варить на минимальном огне до кремовой консистенции, попробовать и при необходимости подсолить.
