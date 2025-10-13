Один ингредиент сделает картофельное пюре невероятным: что к нему добавить

Картофельное пюре получается легким и очень нежным

Картофель – один из самых любимых овощей в нашей кухне, из которого готовят множество блюд: от запеченного картофеля до дерунов или нежных суфле. Ее универсальный вкус позволяет экспериментировать с приправами и сочетаниями.

Но сегодня мы предлагаем классику в изысканном варианте – картофельное пюре с мускатным орехом. Оно получается невероятно нежным, ароматным и станет идеальным гарниром к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить картофельное пюре с мускатным орехом

Ингредиенты:

картофель отварной — 100 г;

сливки 30% — 50-60 г;

сливочное масло — 40 г;

молоко – 25 г;

мускатный орех молотый — щепотка;

соль – по вкусу.

Способ приготовления: