Квашеная капуста со свеклой: все будут просить рецепт этой закуски

Наталья Граковская
Квашеная капуста со свеклой
Рассказываем, сколько соли нужно, чтобы капуста получилась идеально хрустящей

Квашеная капуста со свеклой — простая и вкусная заготовка. Благодаря добавлению свеклы капуста приобретает красивый розовый цвет и слегка сладковатый вкус. Такая капуста прекрасно подходит к картофелю, мясу или просто как холодная закуска.

Готовить ее несложно — главное соблюдать пропорции соли и следить, чтобы капуста всегда была покрыта рассолом. Рецептом поделились на YouTube-канале

"Українська Кухня Кращі Традиції".

Ингредиенты

  • 1,5 кг капусты зимних сортов
  • 1 кг свеклы
  • 50 г соли (из расчета: на 1 кг продуктов – 20 г)
  • лавровый лист
  • черный или ароматный перец горошком

Как приготовить квашеную капусту на зиму

  1. Капусту шинкуем на терке или нарезаем. Свеклу натираем на крупной терке.
  2. К капусте добавляем натертую свеклу и соль. Перемешиваем.
  3. На дно трехлитровой банки кладем лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбовываем капусту со свеклой в банку. Выливаем жидкость, которая выделилась из капусты со свеклой.
  4. Ставим банку в миску, так как в процессе квашения вода может выливаться из банки. Можно прикрыть марлей или крышкой, но не закупоривать.
  5. Оставляем капусту в банке при комнатной температуре на 4-5 дней.
  6. Каждый день прокалываем капусту чем-то острым для того, чтобы из нее выходил углекислый газ. И обязательно проверяем количество жидкости: капуста должна быть полностью покрыта рассолом.
  7. Через 4-5 суток можно закрыть крышкой и переставить в прохладное место для дальнейшего хранения.
