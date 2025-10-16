Квашеная капуста со свеклой: все будут просить рецепт этой закуски

Рассказываем, сколько соли нужно, чтобы капуста получилась идеально хрустящей

Квашеная капуста со свеклой — простая и вкусная заготовка. Благодаря добавлению свеклы капуста приобретает красивый розовый цвет и слегка сладковатый вкус. Такая капуста прекрасно подходит к картофелю, мясу или просто как холодная закуска.

Готовить ее несложно — главное соблюдать пропорции соли и следить, чтобы капуста всегда была покрыта рассолом. Рецептом поделились на YouTube-канале

"Українська Кухня Кращі Традиції".

Ингредиенты

1,5 кг капусты зимних сортов

1 кг свеклы

50 г соли (из расчета: на 1 кг продуктов – 20 г)

лавровый лист

черный или ароматный перец горошком

Как приготовить квашеную капусту на зиму