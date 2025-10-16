Квашеная капуста со свеклой: все будут просить рецепт этой закуски
Читати українською
Рассказываем, сколько соли нужно, чтобы капуста получилась идеально хрустящей
Квашеная капуста со свеклой — простая и вкусная заготовка. Благодаря добавлению свеклы капуста приобретает красивый розовый цвет и слегка сладковатый вкус. Такая капуста прекрасно подходит к картофелю, мясу или просто как холодная закуска.
Готовить ее несложно — главное соблюдать пропорции соли и следить, чтобы капуста всегда была покрыта рассолом. Рецептом поделились на YouTube-канале
"Українська Кухня Кращі Традиції".
Ингредиенты
- 1,5 кг капусты зимних сортов
- 1 кг свеклы
- 50 г соли (из расчета: на 1 кг продуктов – 20 г)
- лавровый лист
- черный или ароматный перец горошком
Как приготовить квашеную капусту на зиму
- Капусту шинкуем на терке или нарезаем. Свеклу натираем на крупной терке.
- К капусте добавляем натертую свеклу и соль. Перемешиваем.
- На дно трехлитровой банки кладем лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбовываем капусту со свеклой в банку. Выливаем жидкость, которая выделилась из капусты со свеклой.
- Ставим банку в миску, так как в процессе квашения вода может выливаться из банки. Можно прикрыть марлей или крышкой, но не закупоривать.
- Оставляем капусту в банке при комнатной температуре на 4-5 дней.
- Каждый день прокалываем капусту чем-то острым для того, чтобы из нее выходил углекислый газ. И обязательно проверяем количество жидкости: капуста должна быть полностью покрыта рассолом.
- Через 4-5 суток можно закрыть крышкой и переставить в прохладное место для дальнейшего хранения.