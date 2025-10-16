Рус

Квашена капуста з буряком: всі проситимуть рецепт цієї закуски

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квашена капуста з буряком
Квашена капуста з буряком. Фото Скріншот YouTube

Розповідаємо, скільки солі потрібно, щоб капуста вийшла ідеально хрусткою

Квашена капуста з буряком — проста й смачна заготівля. Завдяки додаванню буряку капуста набуває красивого рожевого кольору та злегка солодкуватого смаку. Така капуста чудово пасує до картоплі, м’яса чи просто як холодна закуска.

Готувати її нескладно — головне дотримуватися пропорцій солі та стежити, щоб капуста завжди була покрита розсолом. Рецептом поділилися на YouTube-каналі

"Українська Кухня Кращі Традиції".

Інгредієнти

  • 1,5 кг капусти зимових сортів
  • 1 кг натертого червоного буряку
  • 50 г солі (з розрахунку: на 1 кг – 20 г)
  • лавровий лист
  • чорний або духмяний перець горошком

Як приготувати квашену капусту на зиму

  1. Капусту шинкуємо на терці або нарізаємо. Буряк натираємо на грубій тертці.
  2. До капусти додаємо натертий буряк і сіль. Перемішуємо.
  3. На дно трьохлітрової банки кладемо лавровий лист та перець горошком. Щільно утрамбовуємо капусту з буряком у банку. Виливаємо рідину, що виділилася з капусти з буряком.
  4. Ставимо банку в миску, бо в процесі квашення вода може виливатися з банки. Можна прикрити марлею або кришкою, але не закорковувати.
  5. Залишаємо капусту в банці при кімнатній температурі на 4-5 днів.
  6. Щодня проколюємо проколюємо капусту чимось гострим для того, щоб з неї виходив вуглекислий газ. І обов'язково перевіряємо кількість рідини: капуста має бути повністю покрита розсолом.
  7. Через 4-5 діб банку можна закрити кришкою та переставити у прохолодне місце для подальшого зберігання.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Капуста #Квашена капуста