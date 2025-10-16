Квашена капуста з буряком: всі проситимуть рецепт цієї закуски

Розповідаємо, скільки солі потрібно, щоб капуста вийшла ідеально хрусткою

Квашена капуста з буряком — проста й смачна заготівля. Завдяки додаванню буряку капуста набуває красивого рожевого кольору та злегка солодкуватого смаку. Така капуста чудово пасує до картоплі, м’яса чи просто як холодна закуска.

Готувати її нескладно — головне дотримуватися пропорцій солі та стежити, щоб капуста завжди була покрита розсолом. Рецептом поділилися на YouTube-каналі

"Українська Кухня Кращі Традиції".

Інгредієнти

1,5 кг капусти зимових сортів

1 кг натертого червоного буряку

50 г солі (з розрахунку: на 1 кг – 20 г)

лавровий лист

чорний або духмяний перець горошком

Як приготувати квашену капусту на зиму