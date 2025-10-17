Укр

Новый уровень завтрака: как приготовить яичный блинчик, который понравится всем

Мария Швец
Сытный яичный блинчик
Сытный яичный блинчик

Непременно понравится близким

На завтрак можно приготовить множество вкусных и питательных блюд – от овсянки до горячих бутербродов с колбасой. Но сегодня мы предлагаем кое-то проще и полезнее — нежный яичный блин с начинкой из шпината, курицы, сыра и авокадо.

Этот завтрак не только быстр в приготовлении, но и сбалансирован по белкам, жирам и витаминам, поэтому отлично подходит для начала активного дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить яичный блинчик

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • шпинат – горсть;
  • куриное филе – 100 г;
  • сыр твердый – 50 г;
  • авокадо – ½ шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • микрогрин – для подачи;

Способ приготовления:

  1. Подготовить ингредиенты: нарезать курицу небольшими кусочками, натереть сыр, измельчить шпинат.
  2. Обжарить курицу на сухой сковороде до готовности, посолить и поперчить.
  3. В миске взбить яйца с щепоткой соли и перца.
  4. Вылить яичную массу на разогретую сковороду, равномерно распределить шпинат и обжаренную курицу.
  5. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и готовить 2–3 минуты до расплавления сыра.
  6. Подать блинчик с кусочками авокадо и микрогрином сверху.

Такой яичный блин – это легкий и полезный завтрак, не требующий много времени. Он сочетает свежесть овощей, нежность сыра и сытность курицы – идеальный старт для энергичного утра.

Теги:
#Творог #Вафли #Сниданок #Готовим дома