Новый уровень завтрака: как приготовить яичный блинчик, который понравится всем
-
-
Читати українською
Непременно понравится близким
На завтрак можно приготовить множество вкусных и питательных блюд – от овсянки до горячих бутербродов с колбасой. Но сегодня мы предлагаем кое-то проще и полезнее — нежный яичный блин с начинкой из шпината, курицы, сыра и авокадо.
Этот завтрак не только быстр в приготовлении, но и сбалансирован по белкам, жирам и витаминам, поэтому отлично подходит для начала активного дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить яичный блинчик
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- шпинат – горсть;
- куриное филе – 100 г;
- сыр твердый – 50 г;
- авокадо – ½ шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- микрогрин – для подачи;
Способ приготовления:
- Подготовить ингредиенты: нарезать курицу небольшими кусочками, натереть сыр, измельчить шпинат.
- Обжарить курицу на сухой сковороде до готовности, посолить и поперчить.
- В миске взбить яйца с щепоткой соли и перца.
- Вылить яичную массу на разогретую сковороду, равномерно распределить шпинат и обжаренную курицу.
- Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и готовить 2–3 минуты до расплавления сыра.
- Подать блинчик с кусочками авокадо и микрогрином сверху.
Такой яичный блин – это легкий и полезный завтрак, не требующий много времени. Он сочетает свежесть овощей, нежность сыра и сытность курицы – идеальный старт для энергичного утра.