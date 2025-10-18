Забудьте о скучной овсянке: попробуйте королевский вариант с томатами (видео)
Вкусный и питательный завтрак
Завтрак можно готовить множеством способов: кто выбирает классические каши, кто любит мини-пиццы из кабачков или тосты из авокадо. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – томатную овсянку.
Это блюдо сочетает нежность овсянки с ароматом помидоров, пикантностью оливок и насыщенным вкусом пармезана. Она быстра в приготовлении и станет ярким началом дня, который удивит даже привыкших к сладким завтракам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".
Как приготовить томатную овсянку
Ингредиенты:
- овсянка – 40 г;
- вода – 200 мл;
- томаты – 150 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- оливки – 6-8 шт.;
- копченая паприка – ½ ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- масло гхи – 1 ст. л.;
- пармезан – 20 г;
- зелень – по вкусу;
- яйца – 2 шт.;
Способ приготовления:
- Измельчить чеснок, порезать томаты и оливки;
- На сковороде разогреть масло, обжарить чеснок 10 секунд, добавить помидоры и специи, тушить 2-3 мин;
- Добавить оливки, влить воду и довести до кипения;
- Добавить овсянку, варить 3-5 мин до готовности;
- В конце добавить тертый пармезан, перемешать;
- Выложить на тарелку, добавить яйцо с жидким желтком, украсить зеленью и немного посыпать пармезаном.