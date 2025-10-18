Забудьте о скучной овсянке: попробуйте королевский вариант с томатами (видео)

Вкусный и питательный завтрак

Завтрак можно готовить множеством способов: кто выбирает классические каши, кто любит мини-пиццы из кабачков или тосты из авокадо. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – томатную овсянку.

Это блюдо сочетает нежность овсянки с ароматом помидоров, пикантностью оливок и насыщенным вкусом пармезана. Она быстра в приготовлении и станет ярким началом дня, который удивит даже привыкших к сладким завтракам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить томатную овсянку

Ингредиенты:

овсянка – 40 г;

вода – 200 мл;

томаты – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

оливки – 6-8 шт.;

копченая паприка – ½ ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

масло гхи – 1 ст. л.;

пармезан – 20 г;

зелень – по вкусу;

яйца – 2 шт.;

Способ приготовления: