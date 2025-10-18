Укр

Забудьте о скучной овсянке: попробуйте королевский вариант с томатами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Томатная овсянка
Томатная овсянка. Фото instagram.com

Вкусный и питательный завтрак

Завтрак можно готовить множеством способов: кто выбирает классические каши, кто любит мини-пиццы из кабачков или тосты из авокадо. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – томатную овсянку.

Это блюдо сочетает нежность овсянки с ароматом помидоров, пикантностью оливок и насыщенным вкусом пармезана. Она быстра в приготовлении и станет ярким началом дня, который удивит даже привыкших к сладким завтракам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить томатную овсянку

Ингредиенты:

  • овсянка – 40 г;
  • вода – 200 мл;
  • томаты – 150 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • оливки – 6-8 шт.;
  • копченая паприка – ½ ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло гхи – 1 ст. л.;
  • пармезан – 20 г;
  • зелень – по вкусу;
  • яйца – 2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Измельчить чеснок, порезать томаты и оливки;
  2. На сковороде разогреть масло, обжарить чеснок 10 секунд, добавить помидоры и специи, тушить 2-3 мин;
  3. Добавить оливки, влить воду и довести до кипения;
  4. Добавить овсянку, варить 3-5 мин до готовности;
  5. В конце добавить тертый пармезан, перемешать;
  6. Выложить на тарелку, добавить яйцо с жидким желтком, украсить зеленью и немного посыпать пармезаном.
Теги:
#Завтрак #Овсянка #Готовим дома