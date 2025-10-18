Забудьте про нудну вівсянку: спробуйте королівський варіант із томатами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний та поживний сніданок
Сніданок можна готувати безліччю способів: хтось обирає класичні каші, хтось любить міні-піци з кабачків або тости з авокадо. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати незвичайний варіант — томатну вівсянку.
Ця страва поєднує ніжність вівсянки з ароматом томатів, пікантністю оливок та насиченим смаком пармезану. Вона швидка у приготуванні та стане яскравим початком дня, який здивує навіть тих, хто звик до солодких сніданків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".
Як приготувати томатну вівсянку
Інгредієнти:
- вівсянка – 40 г;
- вода – 200 мл;
- томати – 150 г;
- часник – 2 зубчики;
- оливки – 6-8 шт.;
- копчена паприка – ½ ч. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- масло гхі – 1 ст. л.;
- пармезан – 20 г;
- зелень – за смаком;
- яйця – 2 шт.;
Спосіб приготування:
- Подрібнити часник, нарізати томати та оливки;
- На сковороді розігріти масло, обсмажити часник 10 секунд, додати томати та спеції, тушкувати 2-3 хв;
- Додати оливки, влити воду і довести до кипіння;
- Додати вівсянку, варити 3-5 хв до готовності;
- В кінці додати тертий пармезан, перемішати;
- Викласти на тарілку, додати яйце з рідким жовтком, прикрасити зеленню і ще трохи посипати пармезаном.