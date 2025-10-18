Рус

Забудьте про нудну вівсянку: спробуйте королівський варіант із томатами (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Томатна вівсянка
Томатна вівсянка. Фото instagram.com

Смачний та поживний сніданок

Сніданок можна готувати безліччю способів: хтось обирає класичні каші, хтось любить міні-піци з кабачків або тости з авокадо. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати незвичайний варіант — томатну вівсянку.

Ця страва поєднує ніжність вівсянки з ароматом томатів, пікантністю оливок та насиченим смаком пармезану. Вона швидка у приготуванні та стане яскравим початком дня, який здивує навіть тих, хто звик до солодких сніданків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати томатну вівсянку

Інгредієнти:

  • вівсянка – 40 г;
  • вода – 200 мл;
  • томати – 150 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • оливки – 6-8 шт.;
  • копчена паприка – ½ ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • масло гхі – 1 ст. л.;
  • пармезан – 20 г;
  • зелень – за смаком;
  • яйця – 2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити часник, нарізати томати та оливки;
  2. На сковороді розігріти масло, обсмажити часник 10 секунд, додати томати та спеції, тушкувати 2-3 хв;
  3. Додати оливки, влити воду і довести до кипіння;
  4. Додати вівсянку, варити 3-5 хв до готовності;
  5. В кінці додати тертий пармезан, перемішати;
  6. Викласти на тарілку, додати яйце з рідким жовтком, прикрасити зеленню і ще трохи посипати пармезаном.
