Забудьте про нудну вівсянку: спробуйте королівський варіант із томатами (відео)

Смачний та поживний сніданок

Сніданок можна готувати безліччю способів: хтось обирає класичні каші, хтось любить міні-піци з кабачків або тости з авокадо. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати незвичайний варіант — томатну вівсянку.

Ця страва поєднує ніжність вівсянки з ароматом томатів, пікантністю оливок та насиченим смаком пармезану. Вона швидка у приготуванні та стане яскравим початком дня, який здивує навіть тих, хто звик до солодких сніданків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати томатну вівсянку

Інгредієнти:

вівсянка – 40 г;

вода – 200 мл;

томати – 150 г;

часник – 2 зубчики;

оливки – 6-8 шт.;

копчена паприка – ½ ч. л.;

сіль, перець – за смаком;

масло гхі – 1 ст. л.;

пармезан – 20 г;

зелень – за смаком;

яйця – 2 шт.;

Спосіб приготування: