Секрет идеальных ленивых вареников на завтрак: получаются нежные, как творожный десерт
Идеальное блюдо на завтрак
На завтрак можно приготовить множество вариантов блюд, в частности, завтрак из кабачков и красной рыбы. Но сегодня мы предлагаем отложить привычные рецепты и попробовать ленивые вареники со сгущенкой — нежный десерт, который готовится быстро и смакует как в детстве.
Этот вариант особенно понравится любящим сочетания кисломолочного сыра, кокосовой нотки и сладкой начинки. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению, завтрак превращается в настоящее удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить ленивые вареники со сгущенкой
Ингредиенты:
• сыр кисломолочный – 350 г;
• кокосовая стружка – 2 ст. л;
• мука пшеничная – 2 ст. л;
• сахар – 1 ст. л;
• сгущенка – 4 ст. л+ для начинки;
• йогурт без сахара – 100 г;
• сливочный сыр – 100 г;
Способ приготовления:
- Перебить творог блендером или перетереть через сито.
- Добавить кокосовую стружку, муку, сахар и сгущенку, замесить тесто.
- Сформировать небольшие шарики, внутрь каждого положить немного сгущенки.
- Опустить шарики в кипящую подсоленную воду и варить 5 минут.
- Смешать йогурт, сливочный сыр и немного сгущенки до кремовой консистенции.
- Подавать вареники с приготовленным кремом.
Эти ленивые вареники со сгущенкой — быстрый и вкусный способ насладиться сладким завтраком, который понравится всем, от детей до взрослых.