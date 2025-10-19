Секрет идеальных ленивых вареников на завтрак: получаются нежные, как творожный десерт

Идеальное блюдо на завтрак

На завтрак можно приготовить множество вариантов блюд, в частности, завтрак из кабачков и красной рыбы. Но сегодня мы предлагаем отложить привычные рецепты и попробовать ленивые вареники со сгущенкой — нежный десерт, который готовится быстро и смакует как в детстве.

Этот вариант особенно понравится любящим сочетания кисломолочного сыра, кокосовой нотки и сладкой начинки. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению, завтрак превращается в настоящее удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить ленивые вареники со сгущенкой

Ингредиенты:

• сыр кисломолочный – 350 г;

• кокосовая стружка – 2 ст. л;

• мука пшеничная – 2 ст. л;

• сахар – 1 ст. л;

• сгущенка – 4 ст. л+ для начинки;

• йогурт без сахара – 100 г;

• сливочный сыр – 100 г;

Способ приготовления:

Перебить творог блендером или перетереть через сито. Добавить кокосовую стружку, муку, сахар и сгущенку, замесить тесто. Сформировать небольшие шарики, внутрь каждого положить немного сгущенки. Опустить шарики в кипящую подсоленную воду и варить 5 минут. Смешать йогурт, сливочный сыр и немного сгущенки до кремовой консистенции. Подавать вареники с приготовленным кремом.

Эти ленивые вареники со сгущенкой — быстрый и вкусный способ насладиться сладким завтраком, который понравится всем, от детей до взрослых.