Секрет ідеальних лінивих вареників на сніданок: виходять ніжні, як сирний десерт

Марія Швець
Ліниві вареники зі згущеним молоком
Ліниві вареники зі згущеним молоком.

Ідеальна страва на сніданок

На сніданок можна приготувати безліч варіантів страв, зокрема сніданок з кабачків та червоної риби. Але сьогодні ми пропонуємо відкласти звичні рецепти та спробувати ліниві вареники зі згущеним молоком — ніжний десерт, який готується швидко і смакує як у дитинстві.

Цей варіант особливо сподобається тим, хто любить поєднання кисломолочного сиру, кокосової нотки та солодкої начинки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню, сніданок перетворюється на справжнє задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати ліниві вареники зі згущеним молоком

Інгредієнти:

• сир кисломолочний — 350 г;

• кокосова стружка — 2 ст. л;

• борошно пшеничне — 2 ст. л;

• цукор — 1 ст. л;

• згущене молоко — 4 ст. л + для начинки;

• йогурт без цукру — 100 г;

• вершковий сир — 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Перебити сир блендером або перетерти через сито.
  2. Додати кокосову стружку, борошно, цукор та згущене молоко, замісити тісто.
  3. Сформувати невеликі кульки, всередину кожної покласти трохи згущеного молока.
  4. Опустити кульки у підсолену киплячу воду та варити 5 хвилин.
  5. Змішати йогурт, вершковий сир та трохи згущеного молока до кремової консистенції.
  6. Подавати вареники з приготованим кремом.

Ці ліниві вареники зі згущеним молоком — швидкий та смачний спосіб насолодитися солодким сніданком, який сподобається всім, від дітей до дорослих.

