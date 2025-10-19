Секрет ідеальних лінивих вареників на сніданок: виходять ніжні, як сирний десерт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеальна страва на сніданок
На сніданок можна приготувати безліч варіантів страв, зокрема сніданок з кабачків та червоної риби. Але сьогодні ми пропонуємо відкласти звичні рецепти та спробувати ліниві вареники зі згущеним молоком — ніжний десерт, який готується швидко і смакує як у дитинстві.
Цей варіант особливо сподобається тим, хто любить поєднання кисломолочного сиру, кокосової нотки та солодкої начинки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню, сніданок перетворюється на справжнє задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати ліниві вареники зі згущеним молоком
Інгредієнти:
• сир кисломолочний — 350 г;
• кокосова стружка — 2 ст. л;
• борошно пшеничне — 2 ст. л;
• цукор — 1 ст. л;
• згущене молоко — 4 ст. л + для начинки;
• йогурт без цукру — 100 г;
• вершковий сир — 100 г;
Спосіб приготування:
- Перебити сир блендером або перетерти через сито.
- Додати кокосову стружку, борошно, цукор та згущене молоко, замісити тісто.
- Сформувати невеликі кульки, всередину кожної покласти трохи згущеного молока.
- Опустити кульки у підсолену киплячу воду та варити 5 хвилин.
- Змішати йогурт, вершковий сир та трохи згущеного молока до кремової консистенції.
- Подавати вареники з приготованим кремом.
Ці ліниві вареники зі згущеним молоком — швидкий та смачний спосіб насолодитися солодким сніданком, який сподобається всім, від дітей до дорослих.