Секрет ідеальних лінивих вареників на сніданок: виходять ніжні, як сирний десерт

Ідеальна страва на сніданок

На сніданок можна приготувати безліч варіантів страв, зокрема сніданок з кабачків та червоної риби. Але сьогодні ми пропонуємо відкласти звичні рецепти та спробувати ліниві вареники зі згущеним молоком — ніжний десерт, який готується швидко і смакує як у дитинстві.

Цей варіант особливо сподобається тим, хто любить поєднання кисломолочного сиру, кокосової нотки та солодкої начинки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню, сніданок перетворюється на справжнє задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати ліниві вареники зі згущеним молоком

Інгредієнти:

• сир кисломолочний — 350 г;

• кокосова стружка — 2 ст. л;

• борошно пшеничне — 2 ст. л;

• цукор — 1 ст. л;

• згущене молоко — 4 ст. л + для начинки;

• йогурт без цукру — 100 г;

• вершковий сир — 100 г;

Спосіб приготування:

Перебити сир блендером або перетерти через сито. Додати кокосову стружку, борошно, цукор та згущене молоко, замісити тісто. Сформувати невеликі кульки, всередину кожної покласти трохи згущеного молока. Опустити кульки у підсолену киплячу воду та варити 5 хвилин. Змішати йогурт, вершковий сир та трохи згущеного молока до кремової консистенції. Подавати вареники з приготованим кремом.

Ці ліниві вареники зі згущеним молоком — швидкий та смачний спосіб насолодитися солодким сніданком, який сподобається всім, від дітей до дорослих.