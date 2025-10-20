Авокадо не испортится месяц, если вы сделаете это после покупки: полезный лайфхак

Эффективный способ сохранить авокадо свежим надолго

Авокадо богатый полезными жирами, витаминами E, K и C и клетчаткой плод. Его используют для приготовления гуакамоле, салатов, смузи, бутербродов и десертов. Но у этого фрукта есть один недостаток — короткий срок хранения.

Если авокадо долго лежал на прилавке или в холодильнике, то после разрезания под кожурой можно увидеть коричневую кашицу вместо привычной зеленой мякоти. Но есть простой способ продлить свежесть авокадо. Лайфхаком поделилась блогер Эми Кросс на своем YouTube-канале The Cross Legacy.

Как сохранить авокадо свежим надолго

После покупки авокадо в супермаркете сразу помойте их, но не просто водой. Наполните большую миску водой и добавьте четверть стакана белого уксуса. Погрузите авокадо в этот раствор на две минуты. Это поможет удалить загрязнения и предотвратить быстрое потемнение плода. При этом уксус не влияет на вкус, так как не проникает через кожуру.

После замачивания выложите авокадо на чистое полотенце и дайте им полностью высохнуть. Это важно, чтобы избежать излишней влаги, которая может ускорить порчу.

Затем поместите авокадо в ящик для фруктов и овощей в холодильнике, добавив к ним лимон. По словам Эми, лимоны выделяют вещества, которые помогают авокадо дольше сохранять свежесть.

Почему это работает

Белый уксус обладает антимикробными свойствами, которые замедляют рост бактерий и плесени на поверхности авокадо. Низкая температура замедляет работу ферментов, отвечающих за созревание, а лимон предотвращает повреждение кожуры и потемнение. Этот метод позволяет сохранить авокадо свежим в течение месяца или даже дольше.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет придать картофельному пюре более насыщенный вкус. Для этого потребуется всего один продукт.