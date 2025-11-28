Укр

Мамин пирог с яблоками: аромат уюта в каждом кусочке (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Автор
Яблочный пирог
Яблочный пирог. Фото instagram.com

Яблоки – один из самых популярных фруктов в мире, известный своим сладко-кислым вкусом и пользой для здоровья.

Из них готовят разнообразные десерты, компоты, варенье, а также выпечку, в том числе яблоки в тесте, начинку для бисквитов, пирогов и кексов. Сегодня мы предлагаем классический яблочный пирог, легкий в приготовлении, который можно делать каждый день. Этот рецепт сочетает нежное бисквитное тесто и кисло-сладкие яблоки, создавая ароматную и вкусную выпечку для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "taniashkaburina".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яблоки (желательно кислые) – 500-600 граммов;
  • сахар – 160 граммов;
  • мука – 160 граммов;
  • яйца — 4 больших (5 маленьких);
  • соль — 1 щепотка;

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки кусочками или кубиками; яблоки лучше брать кислые сорта.
  2. Взбить яйца с сахаром и солью в светлую густую массу; проверить готовность, проведя линию венчиком – если она остается видимой 1-2 секунды, масса готова, иначе сбивать дальше.
  3. Просеять муку в яично-сахарную смесь; осторожно перемешать лопаткой по движениям снизу вверх, чтобы сохранить легкость теста.
  4. Форму выстелить пергаментом или смазать сливочным маслом, присыпать мукой; вылить половину теста, выложить половину яблок, залить оставшимися тестами и добавить остаток яблок.
  5. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
