Мамин пирог с яблоками: аромат уюта в каждом кусочке (видео)
Яблоки – один из самых популярных фруктов в мире, известный своим сладко-кислым вкусом и пользой для здоровья.
Из них готовят разнообразные десерты, компоты, варенье, а также выпечку, в том числе яблоки в тесте, начинку для бисквитов, пирогов и кексов. Сегодня мы предлагаем классический яблочный пирог, легкий в приготовлении, который можно делать каждый день. Этот рецепт сочетает нежное бисквитное тесто и кисло-сладкие яблоки, создавая ароматную и вкусную выпечку для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "taniashkaburina".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- яблоки (желательно кислые) – 500-600 граммов;
- сахар – 160 граммов;
- мука – 160 граммов;
- яйца — 4 больших (5 маленьких);
- соль — 1 щепотка;
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки кусочками или кубиками; яблоки лучше брать кислые сорта.
- Взбить яйца с сахаром и солью в светлую густую массу; проверить готовность, проведя линию венчиком – если она остается видимой 1-2 секунды, масса готова, иначе сбивать дальше.
- Просеять муку в яично-сахарную смесь; осторожно перемешать лопаткой по движениям снизу вверх, чтобы сохранить легкость теста.
- Форму выстелить пергаментом или смазать сливочным маслом, присыпать мукой; вылить половину теста, выложить половину яблок, залить оставшимися тестами и добавить остаток яблок.
- Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.