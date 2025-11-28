Мамин пиріг з яблуками: аромат затишку в кожному шматочку (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, відомий своїм солодко-кислим смаком і користю для здоров’я.
З них готують різноманітні десерти, компоти, варення, а також випічку, зокрема яблука в тісті,овитою начинкою бісквітів, пирогів і кексів. Сьогодні ми пропонуємо класичний яблучний пиріг, легкий у приготуванні, який можна робити щодня. Цей рецепт поєднує ніжне бісквітне тісто та кисло-солодкі яблука, створюючи ароматну та смачну випічку для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "taniashkaburina".
Як приготувати яблучний пиріг
Інгредієнти:
- яблука (бажано кислі) — 500-600 грамів;
- цукор — 160 грамів;
- борошно — 160 грамів;
- яйця — 4 великі (5 маленьких);
- сіль — 1 щіпка;
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука шматочками або кубиками; яблука краще брати кислих сортів.
- Збити яйця з цукром і сіллю у світлу густу масу; перевірити готовність, провівши лінію віночком — якщо вона залишається видимою 1-2 секунди, маса готова, інакше збивати далі.
- Просіяти борошно в яєчно-цукрову суміш; обережно перемішати лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість тіста.
- Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, присипати борошном; вилити половину тіста, викласти половину яблук, залити рештою тіста і додати залишок яблук.
- Випікати 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.