Мамин пиріг з яблуками: аромат затишку в кожному шматочку (відео)

Марія Швець
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг. Фото instagram.com

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, відомий своїм солодко-кислим смаком і користю для здоров’я.

З них готують різноманітні десерти, компоти, варення, а також випічку, зокрема яблука в тісті,овитою начинкою бісквітів, пирогів і кексів. Сьогодні ми пропонуємо класичний яблучний пиріг, легкий у приготуванні, який можна робити щодня. Цей рецепт поєднує ніжне бісквітне тісто та кисло-солодкі яблука, створюючи ароматну та смачну випічку для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "taniashkaburina".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • яблука (бажано кислі) — 500-600 грамів;
  • цукор — 160 грамів;
  • борошно — 160 грамів;
  • яйця — 4 великі (5 маленьких);
  • сіль — 1 щіпка;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука шматочками або кубиками; яблука краще брати кислих сортів.
  2. Збити яйця з цукром і сіллю у світлу густу масу; перевірити готовність, провівши лінію віночком — якщо вона залишається видимою 1-2 секунди, маса готова, інакше збивати далі.
  3. Просіяти борошно в яєчно-цукрову суміш; обережно перемішати лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість тіста.
  4. Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, присипати борошном; вилити половину тіста, викласти половину яблук, залити рештою тіста і додати залишок яблук.
  5. Випікати 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.
