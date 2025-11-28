Мамин пиріг з яблуками: аромат затишку в кожному шматочку (відео)

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, відомий своїм солодко-кислим смаком і користю для здоров’я.

З них готують різноманітні десерти, компоти, варення, а також випічку, зокрема яблука в тісті,овитою начинкою бісквітів, пирогів і кексів. Сьогодні ми пропонуємо класичний яблучний пиріг, легкий у приготуванні, який можна робити щодня. Цей рецепт поєднує ніжне бісквітне тісто та кисло-солодкі яблука, створюючи ароматну та смачну випічку для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "taniashkaburina".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука (бажано кислі) — 500-600 грамів;

цукор — 160 грамів;

борошно — 160 грамів;

яйця — 4 великі (5 маленьких);

сіль — 1 щіпка;

Спосіб приготування: