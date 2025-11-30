Не "Шуба" и не "Крабовый": рецепт праздничного салата "Карнавал" (видео)
Свекла и крабовые палочки неожиданно удачно сочетаются в этом праздничном салате
Салаты со свеклой давно стали классикой праздничного стола — достаточно вспомнить популярную "Шубу". Крабовый салат тоже прочно занял место среди любимых блюд на торжествах. В рецепте салата "Карнавал" удачно объединяются вкусы свеклы и крабовых палочек. Соус с чесноком и колбасный сыр добавляют пикантности этой закуске.
Рецептом поделились на YouTube-канале ВІКА -Простые Рецепты. Этот салат выглядит очень аппетитно и нарядно, а потому подходит для праздничных застолий по любому поводу.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 250 г
- Сыр колбасный — 150 г
- Яйца вареные — 3-5 шт.
- Свекла запеченная — 2 средние
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Майонез — 7–8 ст.л.
- Зеленый лук — для украшения
Этапы приготовления
- Для соуса соединить майонез с измельченным чесноком.
- Первый слой — мелко нарезанные крабовые палочки. Щедро смазать майонезом с чесноком.
- Второй слой — натертые яйца. Слегка промазать соусом.
- Третий слой — половина колбасного сыра натертого на крупной терке. Слегка смазать соусом.
- Четвертый слой — натертая на крупной терке свекла. Промазать майонезом.
- Сверху — оставшийся сыр, натертый на мелкой терке.