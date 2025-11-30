Не "Шуба" и не "Крабовый": рецепт праздничного салата "Карнавал" (видео)

Свекла и крабовые палочки неожиданно удачно сочетаются в этом праздничном салате

Салаты со свеклой давно стали классикой праздничного стола — достаточно вспомнить популярную "Шубу". Крабовый салат тоже прочно занял место среди любимых блюд на торжествах. В рецепте салата "Карнавал" удачно объединяются вкусы свеклы и крабовых палочек. Соус с чесноком и колбасный сыр добавляют пикантности этой закуске.

Рецептом поделились на YouTube-канале ВІКА -Простые Рецепты. Этот салат выглядит очень аппетитно и нарядно, а потому подходит для праздничных застолий по любому поводу.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 250 г

Сыр колбасный — 150 г

Яйца вареные — 3-5 шт.

Свекла запеченная — 2 средние

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — 7–8 ст.л.

Зеленый лук — для украшения

Этапы приготовления