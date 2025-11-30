Укр

Не "Шуба" и не "Крабовый": рецепт праздничного салата "Карнавал" (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Салат "Карнавал" из свеклы и крабовых палочек
Салат "Карнавал" из свеклы и крабовых палочек. Фото Скриншот YouTube

Свекла и крабовые палочки неожиданно удачно сочетаются в этом праздничном салате

Салаты со свеклой давно стали классикой праздничного стола — достаточно вспомнить популярную "Шубу". Крабовый салат тоже прочно занял место среди любимых блюд на торжествах. В рецепте салата "Карнавал" удачно объединяются вкусы свеклы и крабовых палочек. Соус с чесноком и колбасный сыр добавляют пикантности этой закуске.

Рецептом поделились на YouTube-канале ВІКА -Простые Рецепты. Этот салат выглядит очень аппетитно и нарядно, а потому подходит для праздничных застолий по любому поводу.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 250 г
  • Сыр колбасный — 150 г
  • Яйца вареные — 3-5 шт.
  • Свекла запеченная — 2 средние
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Майонез — 7–8 ст.л.
  • Зеленый лук — для украшения

Этапы приготовления

  1. Для соуса соединить майонез с измельченным чесноком.
  2. Первый слой — мелко нарезанные крабовые палочки. Щедро смазать майонезом с чесноком.
  3. Второй слой — натертые яйца. Слегка промазать соусом.
  4. Третий слой — половина колбасного сыра натертого на крупной терке. Слегка смазать соусом.
  5. Четвертый слой — натертая на крупной терке свекла. Промазать майонезом.
  6. Сверху — оставшийся сыр, натертый на мелкой терке.
