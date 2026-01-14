Вкуснее любых намазок: как приготовить икру из свеклы (видео)

Свекла — корнеплод с насыщенным вкусом и природной сладостью, который занимает важное место в украинской кухне.

Из него готовят борщ, винегреты, салаты, закуски, а также современные интерпретации классики, например "Шубу" в виде роллов. Икра из свеклы – пример простого, постного и бюджетного блюда, которое раскрывает вкус овощей без сложных техник. Для лучшего результата следует выбирать плотную темно-бордовую свеклу без светлых колец, а томатный компонент добавлять умеренно, чтобы сохранить природную сладость. Рецептом з нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить икру из свеклы

Ингредиенты:

свекла – 4 средних шт.;

морковь – 3 шт.;

лук репчатый – 3 шт.;

масло растительное – 100 г;

томатная паста – 100 г;

или помидоры – 5 шт.;

или томатный сок – 1 стакан;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сахар – 1 ч. л.;

уксус 6% – 10 мл;

зелень – для подачи;

Способ приготовления:

Натереть свеклу, морковь и лук на крупную терку. Выложить овощи в форму для запекания с крышкой, влить и хорошо перемешать. Томить в духовке при температуре 160 С около 60 минут до полной мягкости овощей. Переложить овощную массу в кастрюлю, добавить томатную пасту, помидоры или томатный сок и тушить до испарения излишней влаги. Добавить соль, перец, сахар и уксус, перемешать и снять с огня.

Как и с чем подавать

Икру из свеклы лучше подавать охлажденной – после настаивания вкус становится насыщеннее, а текстура густее. Она хорошо подходит как намазка на хлеб, тосты, гренки или лаваш. Для подачи можно украсить мелко нарезанной зеленью, добавить несколько капель ароматного масла или подать вместе с отварным картофелем, кашами или постными блюдами. Икра также уместна на праздничном столе как холодная овощная закуска.

Это универсальный рецепт, который легко адаптирован под свой вкус и сезонные ингредиенты. Блюдо хорошо хранится в холодильнике и становится еще вкуснее на следующий день. Простое решение для ежедневного меню и постного стола.