Знаменита американська випічка: найніжніші булочки, які ви приготуєте цієї осені (відео)

Апетитні булочки з корицею та кремом

Випічка з корицею створює особливий осінній настрій. Якщо ви вже готували ліниві булочки з яблуками, варто звернути увагу і на американську кондитерську класику — сінабони.

Це м’які, ароматні та солодкі булочки, які після випікання додатково змащують кремом. Є чимало рецептів та різновидів сінабонів. Класичним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Schnell Lecker Schön.

Інгредієнти:

570 г борошна

10 г сухих дріжджів

20 г цукру

250 мл теплого молока

70 г вершкового масла

2 яйця

60 г цукру

2 столові ложки рослинної олії

5 г солі

Для начинки:

110 г цукру

10 г кориці

Для крему:

170 г сметани (або сиру Філадельфія)

70 г м'якого вершкового масла

110 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Змішайте теплі молоко, дріжджі, 10 г цукру та 2 столові ложки борошна. Накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці. Змішайте молоко та розтоплене вершкове масло. Додайте 3 столові ложки борошна і добре перемішайте. Остудіть. З'єднайте опару, охолоджену молочну суміш, яйця, що залишилися цукор, олію та сіль. Поступово додавайте просіяне борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Помістіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Змішайте цукор і корицю. Розкатайте тісто в прямокутник, посипте начинкою, згорніть у рулет, розріжте на 12 частин. Викладіть рулети на деко, змащене олією чи застелене пергаментом. Накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте булочки 20-25 хвилин до золотистого кольору. Змішайте всі інгредієнти для крему до однорідної маси. Готові булочки ще гарячими змастіть кремом.

Хоч це все ще і булочки, та крем перетворює їх у повноцінний десерт, який можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як приготувати апетитний гарбузовий кекс.