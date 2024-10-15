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Знаменита американська випічка: найніжніші булочки, які ви приготуєте цієї осені (відео)

Автор
Марія Дума
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Ніжні та ароматні - їх точно варто приготувати
Ніжні та ароматні - їх точно варто приготувати. Фото Freepik

Апетитні булочки з корицею та кремом

Випічка з корицею створює особливий осінній настрій. Якщо ви вже готували ліниві булочки з яблуками, варто звернути увагу і на американську кондитерську класику — сінабони.

Це м’які, ароматні та солодкі булочки, які після випікання додатково змащують кремом. Є чимало рецептів та різновидів сінабонів. Класичним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Schnell Lecker Schön.

Інгредієнти:

  • 570 г борошна
  • 10 г сухих дріжджів
  • 20 г цукру
  • 250 мл теплого молока
  • 70 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 60 г цукру
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 5 г солі

Для начинки:

  • 110 г цукру
  • 10 г кориці
  • Для крему:
  • 170 г сметани (або сиру Філадельфія)
  • 70 г м'якого вершкового масла
  • 110 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Змішайте теплі молоко, дріжджі, 10 г цукру та 2 столові ложки борошна. Накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці.
  2. Змішайте молоко та розтоплене вершкове масло. Додайте 3 столові ложки борошна і добре перемішайте. Остудіть.
  3. З'єднайте опару, охолоджену молочну суміш, яйця, що залишилися цукор, олію та сіль. Поступово додавайте просіяне борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто.
  4. Помістіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Змішайте цукор і корицю.
  5. Розкатайте тісто в прямокутник, посипте начинкою, згорніть у рулет, розріжте на 12 частин. Викладіть рулети на деко, змащене олією чи застелене пергаментом. Накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.
  6. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте булочки 20-25 хвилин до золотистого кольору. Змішайте всі інгредієнти для крему до однорідної маси. Готові булочки ще гарячими змастіть кремом.

Хоч це все ще і булочки, та крем перетворює їх у повноцінний десерт, який можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як приготувати апетитний гарбузовий кекс.

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#Рецепт #Кориця #Випічка #Тісто