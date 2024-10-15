Знаменита американська випічка: найніжніші булочки, які ви приготуєте цієї осені (відео)
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Апетитні булочки з корицею та кремом
Випічка з корицею створює особливий осінній настрій. Якщо ви вже готували ліниві булочки з яблуками, варто звернути увагу і на американську кондитерську класику — сінабони.
Це м’які, ароматні та солодкі булочки, які після випікання додатково змащують кремом. Є чимало рецептів та різновидів сінабонів. Класичним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Schnell Lecker Schön.
Інгредієнти:
- 570 г борошна
- 10 г сухих дріжджів
- 20 г цукру
- 250 мл теплого молока
- 70 г вершкового масла
- 2 яйця
- 60 г цукру
- 2 столові ложки рослинної олії
- 5 г солі
Для начинки:
- 110 г цукру
- 10 г кориці
- Для крему:
- 170 г сметани (або сиру Філадельфія)
- 70 г м'якого вершкового масла
- 110 г цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Змішайте теплі молоко, дріжджі, 10 г цукру та 2 столові ложки борошна. Накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці.
- Змішайте молоко та розтоплене вершкове масло. Додайте 3 столові ложки борошна і добре перемішайте. Остудіть.
- З'єднайте опару, охолоджену молочну суміш, яйця, що залишилися цукор, олію та сіль. Поступово додавайте просіяне борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто.
- Помістіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Змішайте цукор і корицю.
- Розкатайте тісто в прямокутник, посипте начинкою, згорніть у рулет, розріжте на 12 частин. Викладіть рулети на деко, змащене олією чи застелене пергаментом. Накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте булочки 20-25 хвилин до золотистого кольору. Змішайте всі інгредієнти для крему до однорідної маси. Готові булочки ще гарячими змастіть кремом.
Хоч це все ще і булочки, та крем перетворює їх у повноцінний десерт, який можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як приготувати апетитний гарбузовий кекс.