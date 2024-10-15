Знаменитая американская выпечка: нежнейшие булочки, которые вы приготовите этой осенью (видео)

Аппетитные булочки с корицей и кремом

Выпечка с корицей создает особое осеннее настроение. Если вы уже готовили ленивые булочки с яблоками, стоит обратить внимание и на американскую кондитерскую классику – синабоны.

Это мягкие, ароматные и сладкие булочки, которые после выпечки смазывают дополнительно кремом. Есть немало рецептов и разновидностей синабонов. Классическим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Schnell Lecker Schön.

Ингредиенты:

570 г муки

10 г сухих дрожжей

20 г сахара

250 мл теплого молока

70 г сливочного масла

2 яйца

60 г сахара

2 столовые ложки растительного масла

5 г соли

Для начинки:

110 г сахара

10 г корицы

Для крема:

170 г сметаны (или сыра Филадельфия)

70 г мягкого сливочного масла

110 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Смешайте тёплые молоко, дрожжи, 10 г сахара и 2 столовые ложки муки. Накройте плёнкой и оставьте на 15 минут в теплом месте. Смешайте молоко и растопленное сливочное масло. Добавьте 3 столовых ложки муки и хорошо перемешайте. Остудите. Соедините опару, охлажденную молочную смесь, оставшиеся яйца сахар, масло и соль. Постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите мягкое, гибкое тесто. Поместите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. Смешайте сахар и корицу. Раскатайте тесто в прямоугольник, посыпьте начинкой, сверните в рулет, разрежьте на 12 частей. Выложите рулеты на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Накройте плёнкой и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте булочки 20-25 минут до золотистого цвета. Смешайте все ингредиенты крема до однородной массы. Готовые булочки еще жаркими смажьте кремом.

Хотя это все еще булочки, крем превращает их в полноценный десерт, который можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный тыквенный кекс.