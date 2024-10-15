Знаменитая американская выпечка: нежнейшие булочки, которые вы приготовите этой осенью (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Аппетитные булочки с корицей и кремом
Выпечка с корицей создает особое осеннее настроение. Если вы уже готовили ленивые булочки с яблоками, стоит обратить внимание и на американскую кондитерскую классику – синабоны.
Это мягкие, ароматные и сладкие булочки, которые после выпечки смазывают дополнительно кремом. Есть немало рецептов и разновидностей синабонов. Классическим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Schnell Lecker Schön.
Ингредиенты:
- 570 г муки
- 10 г сухих дрожжей
- 20 г сахара
- 250 мл теплого молока
- 70 г сливочного масла
- 2 яйца
- 60 г сахара
- 2 столовые ложки растительного масла
- 5 г соли
Для начинки:
- 110 г сахара
- 10 г корицы
- Для крема:
- 170 г сметаны (или сыра Филадельфия)
- 70 г мягкого сливочного масла
- 110 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Смешайте тёплые молоко, дрожжи, 10 г сахара и 2 столовые ложки муки. Накройте плёнкой и оставьте на 15 минут в теплом месте.
- Смешайте молоко и растопленное сливочное масло. Добавьте 3 столовых ложки муки и хорошо перемешайте. Остудите.
- Соедините опару, охлажденную молочную смесь, оставшиеся яйца сахар, масло и соль. Постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите мягкое, гибкое тесто.
- Поместите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. Смешайте сахар и корицу.
- Раскатайте тесто в прямоугольник, посыпьте начинкой, сверните в рулет, разрежьте на 12 частей. Выложите рулеты на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Накройте плёнкой и оставьте на 30 минут.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте булочки 20-25 минут до золотистого цвета. Смешайте все ингредиенты крема до однородной массы. Готовые булочки еще жаркими смажьте кремом.
Хотя это все еще булочки, крем превращает их в полноценный десерт, который можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный тыквенный кекс.