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Знаменитая американская выпечка: нежнейшие булочки, которые вы приготовите этой осенью (видео)

Автор
Мария Дума
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Нежные и ароматные – их точно стоит приготовить
Нежные и ароматные – их точно стоит приготовить. Фото Freepik

Аппетитные булочки с корицей и кремом

Выпечка с корицей создает особое осеннее настроение. Если вы уже готовили ленивые булочки с яблоками, стоит обратить внимание и на американскую кондитерскую классику – синабоны.

Это мягкие, ароматные и сладкие булочки, которые после выпечки смазывают дополнительно кремом. Есть немало рецептов и разновидностей синабонов. Классическим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Schnell Lecker Schön.

Ингредиенты:

  • 570 г муки
  • 10 г сухих дрожжей
  • 20 г сахара
  • 250 мл теплого молока
  • 70 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 60 г сахара
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 5 г соли

Для начинки:

  • 110 г сахара
  • 10 г корицы
  • Для крема:
  • 170 г сметаны (или сыра Филадельфия)
  • 70 г мягкого сливочного масла
  • 110 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Смешайте тёплые молоко, дрожжи, 10 г сахара и 2 столовые ложки муки. Накройте плёнкой и оставьте на 15 минут в теплом месте.
  2. Смешайте молоко и растопленное сливочное масло. Добавьте 3 столовых ложки муки и хорошо перемешайте. Остудите.
  3. Соедините опару, охлажденную молочную смесь, оставшиеся яйца сахар, масло и соль. Постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите мягкое, гибкое тесто.
  4. Поместите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. Смешайте сахар и корицу.
  5. Раскатайте тесто в прямоугольник, посыпьте начинкой, сверните в рулет, разрежьте на 12 частей. Выложите рулеты на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Накройте плёнкой и оставьте на 30 минут.
  6. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте булочки 20-25 минут до золотистого цвета. Смешайте все ингредиенты крема до однородной массы. Готовые булочки еще жаркими смажьте кремом.

Хотя это все еще булочки, крем превращает их в полноценный десерт, который можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный тыквенный кекс.

Теги:
#Рецепт #Корица #Выпечка #Тесто