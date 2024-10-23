Про звичайні деруни і не згадаєте: на Закарпатті в них кладуть м’ясо, і це просто фантастика (відео)

Чудовий рецепт — ситний і вдалий

Є чимало українських страв, які мають багатьох фанатів. Якщо ви вже готували смачні гречаники, зверніть увагу на наступний рецепт.

Деруни з м'ясною начинкою – ситна та смачна страва, яка сподобається всій родині. Вони навіть кращі, ніж класичні деруни, фантастично ситні та смачні. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Яйця – 2 шт.

Борошно – 2 ст. ложки

Сметана – 2 ст. ложки

Сіль, перець – до смаку

Для начинки:

М'ясний фарш (будь-який) – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю для начинки потрібно подрібнити. З’єднуємо її з фаршем, сіллю, перцем. Ретельно перемішуємо та відставляємо. Картоплю натираємо на крупній тертці, відтискаємо від неї зайвий сік. Цибулю і часник для дерунів дрібно нарізати або подрібнити в блендері. Для тіста дерунів змішуємо картоплю, цибулю, часник, яйця, борошно, сметану, сіль і перець. Добре перемішуємо і приступаємо до формування дерунів. Потрібно розігріти сковороду з олією. Викладаємо на поверхню сковороди столовою ложкою тісто для дерунів, формуючи невеликі коржики. На кожен дерун викладаємо трохи м'ясної начинки і накриваємо іншим шаром тіста. Обсмажуємо деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати такі деруни найсмачніше зі сметаною та свіжими овочами. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих булочок на сковороді.