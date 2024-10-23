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Про звичайні деруни і не згадаєте: на Закарпатті в них кладуть м’ясо, і це просто фантастика (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Краще, ніж звичайні деруни
Краще, ніж звичайні деруни. Фото Закарпатська господиня

Чудовий рецепт — ситний і вдалий

Є чимало українських страв, які мають багатьох фанатів. Якщо ви вже готували смачні гречаники, зверніть увагу на наступний рецепт.

Деруни з м'ясною начинкою – ситна та смачна страва, яка сподобається всій родині. Вони навіть кращі, ніж класичні деруни, фантастично ситні та смачні. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кг
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 2 ст. ложки
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Сіль, перець – до смаку

Для начинки:

  • М'ясний фарш (будь-який) – 400 г
  • Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю для начинки потрібно подрібнити. З’єднуємо її з фаршем, сіллю, перцем. Ретельно перемішуємо та відставляємо.
  2. Картоплю натираємо на крупній тертці, відтискаємо від неї зайвий сік. Цибулю і часник для дерунів дрібно нарізати або подрібнити в блендері.
  3. Для тіста дерунів змішуємо картоплю, цибулю, часник, яйця, борошно, сметану, сіль і перець. Добре перемішуємо і приступаємо до формування дерунів.
  4. Потрібно розігріти сковороду з олією. Викладаємо на поверхню сковороди столовою ложкою тісто для дерунів, формуючи невеликі коржики.
  5. На кожен дерун викладаємо трохи м'ясної начинки і накриваємо іншим шаром тіста. Обсмажуємо деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати такі деруни найсмачніше зі сметаною та свіжими овочами. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих булочок на сковороді.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Картопля #Фарш #Деруни